Egy kiberbiztonsági szakember fedezte fel, hogy az Instagram állításával ellentétben nem 90 nap után tűnnek el a szolgáltatás rendszeréből kitörölt fotók és üzenetváltások: azok jóval hosszabb ideig, akár egy évig is a platform tárolóin maradhatnak – írta a TechCrunch.

Az európai GDPR-törvény miatt az Instagramnak is szigorítania kellett működésén, amelynek eredményeként egy új, adatmentős funkciót készítettek. Az appon belül is elérhető gomb segítségével a felhasználók egyetlen (nagy) csomagban is lekérhetik azt a sok fotót, videót és kommentet, amelyet a platformmal vagy azon valaha megosztottak.

Így tett a Saugat Pokharel nevű szakember is, de ő meglepetésére olyan fotókat is visszakapott, melyeket már hónapokkal korábban letörölt. Márpedig erre csak akkor van lehetőség, ha a szolgáltató, most tehát az Instagram, valahol eltárolja ezt a csomagot.

A képmegosztó egy egyszerű hibával magyarázta a jelenséget, amelyet állításuk szerint már orvosoltak, a programozónak pedig 6000 dollárt fizetett a felfedezéséért. Az üzemeltető azt nem közölte, hány embernél volt tapasztalható a probléma, és pontosan mióta állt fenn ez.

