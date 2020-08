Bill Gates Jay Leno és a Rolling Stones oldalán 1994-ben mutatta be a Windows 95-öt, amiért úgy álltak sorba a vásárlók, mint néhány éve az iPhone-okért.

Ha azt kérdeznénk, mi történt 1994. augusztus 24-én, valószínűleg kevesen gondolnák azt, hogy túl nagy jelentősége lenne a dátumnak. Ha viszont azt mondjuk, Windows, már valószínűleg sokkal többen kezdik el kapiskálni a dolgot. És ők azok, akik jó nyomon járnak: a Microsoft ezen a napon mutatta be a számítástechnika történetének egyik legfontosabb operációs rendszerét, a Windows 95-öt. Ennek pedig épp ma 25 éve.

Bár akkoriban nem volt olyan hírverése egy-egy bemutatónak, mint manapság – gondoljunk csak a folyamatosan szivárgó információkra egy-egy új készülékkel kapcsolatban –, mégis nagyon nagy várakozás előzte meg a szoftver érkezését. A bemutatón Bill Gates mellett ott volt a színpadon az egyik legismertebb amerikai humorista, Jay Leno is, a televíziós reklámhoz pedig nem más szerezte a zenét, mint a Rolling Stones. A Start me up című slágerrel a Start menü népszerűsítésére helyezték a hangsúlyt.

Külön csemege: a dalt lejátszották a bemutatón is, ahol Bill Gates mellett ott volt a színpadon Steve Balmer. Ezen a ponton hívnánk fel a figyelmet Gates mozgáskultúrájára.

Persze nem a Rolling Stones volt az egyetlen csodafegyver, amit a reklámozáshoz bevetettek:

A felfokozott érdeklődés az eladási számokban is megmutatkozott: az első öt hétben 7 millió darabot adtak el az operációs rendszerből. Ez ma már iszonyatosan gyenge rajtnak tűnhet, de ne feledjük el: 1995-öt írunk.

A Windows 95 óriási lépés volt a Windows 3.1-hez és az MS-DOS-hoz szokott felhasználóknak. Nemcsak a grafikus felület miatt – ilyet már láthattak a Windows 3.1-ben –, sokkal inkább a rendezettség, a Start menü és a Tálca voltak azok, amelyeket kedveltek az operációs rendszer rajongói.

Persze nem ez volt az egyetlen újdonság. A 32 bites rendszerben a fájloknak már 250 karakterből álló neveket is adhattunk, a Plug and Play szabványnak köszönhetően pedig a Windows 95 automatikusan felismerte és konfigurálta a különböző eszközöket. Igaz, ez akkoriban finoman szólva sem működött olyan zökkenőmentesen, mint manapság. A felhasználók ezért át is keresztelték a funkciót: ez lett a

Plug and Pray,

amit úgy lehetne lefordítani, hogy csatlakoztasd és imádkozz.

Aztán ott volt még a Microsoft Network (MSN) nevű program, amin keresztül az e-mailekhez, csevegőszobákhoz, hírekhez és az első weboldalakhoz is hozzá lehetett férni. A használatáért havidíjat számított fel a Microsoft, de ha egy hónapban három óránál többet használta valaki, extra díjat kellett fizetni érte.

Amit pedig talán kevesen tudnak az operációs rendszerről: már ebben megjelent az első, eszközök közötti szinkronizálás. Ez volt a My Briefcase nevű program, ami lehetővé tette, hogy az asztali számítógép és a laptop között szinkronizálják a felhasználók a fájlokat.

Aki pedig szeretett volna még néhány szolgáltatást, az megvásárolhatta a Microsoft Plus! kiegészítőt, amely tartalmazta az Internet Jumpstart Kit nevű szoftvert is. Ebből nőtt ki később az az Internet Explorer, amitől hamarosan elbúcsúzik a Microsoft.

