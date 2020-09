Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meggondolandó, érdemes-e kifizetni a két tesztért 39 ezer forintot.","shortLead":"Meggondolandó, érdemes-e kifizetni a két tesztért 39 ezer forintot.","id":"20200927_teszt_karanten_labor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6727ace-99f1-460a-b51a-5afc0bb623d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_teszt_karanten_labor","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:24","title":"Csak egy-két napot nyerhetnek a két teszttel a karanténosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","shortLead":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","id":"20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4146c-ce89-4731-85af-1a4ea37be12f","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:35","title":"Embercsempész-hálózatot számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165dc57b-76ca-4889-a93e-d0f6fbbb99dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rutineljárás keretében rendelték el a zárást. ","shortLead":"Rutineljárás keretében rendelték el a zárást. ","id":"20200926_Felveteli_zarlat_koronavirus_miatt_a_szegedi_szivsebeszeti_osztalyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165dc57b-76ca-4889-a93e-d0f6fbbb99dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda41813-ade7-46d3-815d-a01884e8379b","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Felveteli_zarlat_koronavirus_miatt_a_szegedi_szivsebeszeti_osztalyon","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:51","title":"Felvételi zárlat koronavírus miatt a szegedi szívsebészeti osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hatgólos meccsen játszott döntetlent a Chelsea.","shortLead":"Hatgólos meccsen játszott döntetlent a Chelsea.","id":"20200926_Szarnyal_az_Everton_szenved_a_MU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d4c696-c4cf-4e4a-9ad9-2757ac8e0a9b","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Szarnyal_az_Everton_szenved_a_MU","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:55","title":"Szárnyal az Everton, szenved a MU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egy hónap után ismét beázott a szülészeti osztály a Szent János kórházban, információink szerint elmaradnak a nagyobb műtétek. Az intézmény szerint elköltöztették az osztályt, a szülések és kisebb műtétek rendben zajlanak.","shortLead":"Egy hónap után ismét beázott a szülészeti osztály a Szent János kórházban, információink szerint elmaradnak a nagyobb...","id":"20200926_beazas_Szent_Janos_Korhaz_szuleszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a27803c-6f44-490b-a5f6-82d9b63a0724","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_beazas_Szent_Janos_Korhaz_szuleszet","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:57","title":"Ismét beázott a Szent János Kórház szülészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","shortLead":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","id":"20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a527e23c-efdc-4209-881b-508342ec4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 00:03","title":"Mit meg nem adnánk, ha Magyarországon is elérhető lenne ez az androidos funkció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139271aa-45bb-4a30-8e03-bead384b3897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt SZDSZ-es politikus és a felesége is kórházban van.","shortLead":"A volt SZDSZ-es politikus és a felesége is kórházban van.","id":"20200927_Kuncze_Gabor_koronavirusos_intenziv_osztalyon_apoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=139271aa-45bb-4a30-8e03-bead384b3897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dc3acc-ce76-46ab-b143-0afb2727d8dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Kuncze_Gabor_koronavirusos_intenziv_osztalyon_apoljak","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:11","title":"Kuncze Gábor koronavírusos, intenzív osztályon ápolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd489e0-e66c-4073-8418-01c2b31e02bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödöllői panelházak környékén, civilruhás nyomozók vitték földre a 34 éves férfit. ","shortLead":"A gödöllői panelházak környékén, civilruhás nyomozók vitték földre a 34 éves férfit. ","id":"20200926_Eladas_kozben_csaptak_le_a_dilerre_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bd489e0-e66c-4073-8418-01c2b31e02bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454af8ef-d3ee-42d2-859e-289c7879d069","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Eladas_kozben_csaptak_le_a_dilerre_a_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:27","title":"Eladás közben csaptak le a dílerre a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]