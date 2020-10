Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A polgári perek eljárási szabályait átíró, 2018-tól érvényes új perrendtartást a kormány szokása szerint úgy erőltette át a parlamenten, hogy nem törődött a szakmai bírálatokkal. Most az Igazságügyi Minisztérium és a Kúria elemzései alapján olyan módosításokat javasol, amelyekkel részben beismeri a hibát.","shortLead":"A polgári perek eljárási szabályait átíró, 2018-tól érvényes új perrendtartást a kormány szokása szerint úgy erőltette...","id":"20201014_magyar_kormany_polgari_perrendtartas_perek_kuria_igazsagugyi_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f56e3a-6235-4cf2-9e80-400b481756a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_magyar_kormany_polgari_perrendtartas_perek_kuria_igazsagugyi_miniszterium","timestamp":"2020. október. 14. 07:28","title":"Polgári perrendtartás: a kormány két év után hallgat a szakértőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 12 Pro és iPhone 12 Pro Max a gyakorlatban kisebb optikai nagyításra képes, mint azt az újfajta logikára építő marketingszöveg hirdeti.","shortLead":"Az iPhone 12 Pro és iPhone 12 Pro Max a gyakorlatban kisebb optikai nagyításra képes, mint azt az újfajta logikára...","id":"20201014_iphone_12_pro_max_4x_optikai_zoom_2x","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bfee7f-6161-461e-975d-5cf625b4590d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_iphone_12_pro_max_4x_optikai_zoom_2x","timestamp":"2020. október. 14. 17:03","title":"Ne dőljön be az új iPhone-ok 4-5x-ös optikai zoomjának, eláruljuk miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió forintot nem a járvány elleni védekezésre költött el, így feloszlatták a testületet.","shortLead":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió...","id":"20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2318ee-9f89-4d10-ade7-567867d2cadf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","timestamp":"2020. október. 13. 11:08","title":"190 milliót tapsolt el Nagytarcsa a veszélyhelyzet ürügyén, feloszlatta magát a képviselő-testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d","c_author":"Limpár Ildikó","category":"360","description":"Civilizációnk alapja a mese, a képzelőerő – írja szerzőnk. Fontos olyan szövegekkel megismertetni a gyerekeket, amelyek a szeretet erejét hirdetik és amelyek kérdésekre, gondolkodásra késztetik a kisebbeket is az egyértelmű didaktika felfogásán túl. Hogy aztán ne mások füttyentésére ugorjanak. Vélemény.","shortLead":"Civilizációnk alapja a mese, a képzelőerő – írja szerzőnk. Fontos olyan szövegekkel megismertetni a gyerekeket, amelyek...","id":"20201014_Kinek_faj_ha_a_Hetfeju_Tunder_szemeben_meglatjuk_szebbik_onmagunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d373368-5ec3-4a1b-8406-692b86c6a1a5","keywords":null,"link":"/360/20201014_Kinek_faj_ha_a_Hetfeju_Tunder_szemeben_meglatjuk_szebbik_onmagunk","timestamp":"2020. október. 14. 11:00","title":"Kinek fáj, ha a Hétfejű Tündér szemében meglátjuk szebbik önmagunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára: jelentős segítséget adtak a járvány sújtotta polgároknak és a vendéglátásnak, valamint a 2015-ösnél nagyobb arányban nyerték a hétvégi önkormányzati választást. ","shortLead":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára...","id":"20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3583bfa4-343c-4724-9188-5df8bbb6a488","keywords":null,"link":"/360/20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","timestamp":"2020. október. 13. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Az osztrák főváros egymillió Wiener Schnitzellel maradt vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden nap így lesz. ","shortLead":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden...","id":"20201013_SZFE_epulet_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580987e7-3a85-4eea-802d-0b195115564b","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_SZFE_epulet_internet","timestamp":"2020. október. 13. 18:45","title":"Elment az internet az SZFE épületeiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511984e9-5ea8-4ddf-a76c-cff7897a6122","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most vár ítéletre az ámokfutó autós, akit még tavaly videóztak le a súlyos szabálytalankodása közben.","shortLead":"Most vár ítéletre az ámokfutó autós, akit még tavaly videóztak le a súlyos szabálytalankodása közben.","id":"20201013_160nal_szaguldott_egy_auto_a_rossz_oldalon_egy_brit_varosban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511984e9-5ea8-4ddf-a76c-cff7897a6122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5cbfeb-d829-45cd-acbf-638a24d3cdb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_160nal_szaguldott_egy_auto_a_rossz_oldalon_egy_brit_varosban__video","timestamp":"2020. október. 14. 04:03","title":"160-nal száguldott egy autó a rossz oldalon egy brit városban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz közel álló Zhenhua Data. A csomag egy része nemrég kiszivárgott. A Telex szerint a listában több mint 700 magyar neve szerepel, köztük most is aktív politikusoké és cégvezetőké.","shortLead":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz...","id":"20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c75cdeb-4a80-4dce-9d37-cb3faad7ab66","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","timestamp":"2020. október. 13. 12:33","title":"Hollik, Kubatov és Kunhalmi neve is ott van a nagy kínai adatcsomagban, amit hírszerzői céllal készíthettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]