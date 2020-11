Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket. Nem lehetett tovább várni a döntéseket most kellett meghozni\" - mondta a miniszterelnök az M1-en.","shortLead":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket...","id":"20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed65cd1-cc65-4eac-a6bd-0e838c77e87e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 10. 20:07","title":"Orbán: jelenleg 50 százalék az esélye, hogy kitart az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is a kormány maffiaszerű működése, korrupciós botrányai és oligarchái ellen tiltakozva, illetve Bojko Boriszov miniszterelnök lemondását követelve. A fővárosban egyre erősebben érezhető a dzsentrifikáció gazdasági és társadalmi hatása, s miközben kihasználatlan épületek omladoznak üresen, tilos a házfoglalás. Boriszov nem hajlandó lemondani, a tüntetők pár hete már az éjszakát is az utcán töltik. A pandémia okozta globális és helyi válságok nyomán megváltozott a légkör, megváltoztak a reakciók is.","shortLead":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is...","id":"20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3ef2c-11ad-4ad9-8271-bdfbaa9464e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","timestamp":"2020. november. 10. 09:55","title":"Kapocs a személyes és a politikai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni sem tudta.","shortLead":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni...","id":"20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fa881-7d67-4dc1-b0f7-09c3b27498f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","timestamp":"2020. november. 11. 14:41","title":"Magyar Orvosi Kamara: Többszörös kérés ellenére sem történt egyeztetés az egészségügyi törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést a koronavírus-járvány terjedése miatt. Így döntött a polgármester többek között Sopronban, Kecskeméten és Szegeden is. ","shortLead":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést...","id":"20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e07f4d-bd41-4355-a439-71754b375978","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 18:01","title":"A vidéki nagyvárosok többsége kötelezővé tette a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2343ee3d-4c87-41f6-adf5-efe8a78d51c7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Leleplezték a bajor gyártó több mint 500 lóerős szabadidő-autóját, amely 10 perc alatt 120 kilométer hatótávolságra elég áramot képes felvenni.","shortLead":"Leleplezték a bajor gyártó több mint 500 lóerős szabadidő-autóját, amely 10 perc alatt 120 kilométer hatótávolságra...","id":"20201111_6_szogletu_kormany_600_kilometeres_hatotav_itt_a_bmw_ix_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2343ee3d-4c87-41f6-adf5-efe8a78d51c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a378a903-5900-46af-9d88-59eee7bf05d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_6_szogletu_kormany_600_kilometeres_hatotav_itt_a_bmw_ix_villanyauto","timestamp":"2020. november. 11. 14:08","title":"Hatszögletű kormány, 600 kilométeres hatótáv: itt a BMW iX villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597b5ba9-157e-4d0b-96bc-c893043b0403","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagyipari halászat közben nem csak azokat a tengeri élőlényeket fogják ki, amelyeket szeretnének, hanem rengeteg védett és veszélyeztetett élőlény is elpusztul eközben. ","shortLead":"A nagyipari halászat közben nem csak azokat a tengeri élőlényeket fogják ki, amelyeket szeretnének, hanem rengeteg...","id":"20201110_Egy_kilogrammnyi_garnelarak_miatt_hatszor_annyi_mas_tengeri_eloleny_pusztul_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597b5ba9-157e-4d0b-96bc-c893043b0403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5a2c9d-d4d4-4559-889c-3fd9fb5fc76c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Egy_kilogrammnyi_garnelarak_miatt_hatszor_annyi_mas_tengeri_eloleny_pusztul_el","timestamp":"2020. november. 10. 13:00","title":"Egy kiló garnélarák miatt hat kiló más tengeri élőlény pusztul el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f36625-234c-4091-848d-2d015e81e9ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egykori Forma-1-es pilótától sportkocsit vásárolni önmagában is erős hozzáadott értékkel bírhat. ","shortLead":"Egykori Forma-1-es pilótától sportkocsit vásárolni önmagában is erős hozzáadott értékkel bírhat. ","id":"20201109_Gerhad_Berger_elado_Ferrari_F40ese_eleg_kulonleges_fogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f36625-234c-4091-848d-2d015e81e9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb5ab91-dd64-4489-9e73-6d10079e18a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Gerhad_Berger_elado_Ferrari_F40ese_eleg_kulonleges_fogas","timestamp":"2020. november. 10. 19:36","title":"Különleges fogás Gerhard Berger eladó Ferrari F40-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab07ae8-c01e-41b9-a7e3-a0bb68a227ea","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Lakatos Mónika énekesnőt idén a világzenében a legrangosabbnak számító Womex-életműdíjjal ismerték el. Kedvenc műfaja nem a harsány, mulatós cigányzene, hanem a mélyebb lelki mélységeket feltáró, szomorkásabb, hallgatónak nevezett cigány népzene.","shortLead":"Lakatos Mónika énekesnőt idén a világzenében a legrangosabbnak számító Womex-életműdíjjal ismerték el. Kedvenc műfaja...","id":"202043__lakatos_monika_enekes__olahcigany_folklorrol_himnuszrol__kotta_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab07ae8-c01e-41b9-a7e3-a0bb68a227ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e7bd00-348f-4344-8d8b-c1e23193a5fc","keywords":null,"link":"/360/202043__lakatos_monika_enekes__olahcigany_folklorrol_himnuszrol__kotta_nelkul","timestamp":"2020. november. 10. 13:00","title":"Külföldön a világzene csillaga, itthon a hétköznapi rasszizmust kell elviselnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]