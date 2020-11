Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár havi több százmillió forint bértámogatás is juthat egy-egy labdarúgóklubnak.","shortLead":"Akár havi több százmillió forint bértámogatás is juthat egy-egy labdarúgóklubnak.","id":"20201111_labdarugas_focista_fizetes_kormany_atvallalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3790c3d4-6b20-4326-8ab5-8755d6acd8cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_labdarugas_focista_fizetes_kormany_atvallalas","timestamp":"2020. november. 11. 16:54","title":"Átvállalja a kormány a focisták fizetésének egy részét a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","shortLead":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8cf855-4945-4e8b-ba88-c9c4b39eb19b","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","timestamp":"2020. november. 12. 05:28","title":"Száznál is többen fertőződtek meg egy Békés megyei szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott lesz!","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert Magyarország Izland ellen Budapesten, így 2016 után a következő Eb-n is ott...","id":"20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1dc34e-8fe1-4f70-b9ff-827bc0ab269b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb0196-66b5-4120-ac90-556a66c8a726","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Magyarorszag__Izland__ELO","timestamp":"2020. november. 12. 20:36","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Saját kormánya ejtette csapdába a Fidesz két vezető politikusát, akiknek Mészáros Lőrinc egyik budai projektjénél egyszerre kellene megfelelniük választóiknak és a korrupciós mechanizmusokat elfedő törvényeknek.","shortLead":"Saját kormánya ejtette csapdába a Fidesz két vezető politikusát, akiknek Mészáros Lőrinc egyik budai projektjénél...","id":"202046__gulyas_es_pokorni_satuban__kiemelt_beruhazasok__testnevelesi_egyetem__civil_tesztgyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73c5f2a-757e-4149-96be-3fe773cb4b2d","keywords":null,"link":"/360/202046__gulyas_es_pokorni_satuban__kiemelt_beruhazasok__testnevelesi_egyetem__civil_tesztgyakorlat","timestamp":"2020. november. 12. 11:00","title":"Alakul a budapesti civil koalíció, kínos helyzetbe hoztak két fideszes nagyágyút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"Szűcs Zoltán Gábor","category":"360","description":"Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség a csodavárás helyett. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség...","id":"20201112_Szucs_Zoltan_Gabor_Egy_demokratikus_forradalom_lehetosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ba1682-db34-40ad-99d9-87a9db30bc8a","keywords":null,"link":"/360/20201112_Szucs_Zoltan_Gabor_Egy_demokratikus_forradalom_lehetosege","timestamp":"2020. november. 13. 07:00","title":"Szűcs Zoltán Gábor: Egy demokratikus forradalom lehetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit ittak, hogy a lány magatehetetlenné vált, aztán egy közeli épületbe hurcolták, ahol erőszakot követtek el vele szemben.","shortLead":"Annyit ittak, hogy a lány magatehetetlenné vált, aztán egy közeli épületbe hurcolták, ahol erőszakot követtek el vele...","id":"20201112_veszprem_megye_nemi_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01c1d4e-07b0-421d-b885-90f13eaac7f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_veszprem_megye_nemi_eroszak","timestamp":"2020. november. 12. 10:54","title":"Magatehetetlen lányt erőszakolt meg három kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f","c_author":"Legrand","category":"brandcontent","description":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi, amivel gazdaságosabbá, fenntarthatóbbá, pénztárca-, és klímabarátabbá tehetjük a lakásunkat. Ehhez persze átgondolt tervezésre is szükség van, hogy valóban segítse az életünket az “felokosított” otthon. Lássuk, mire érdemes figyelni!\r

","shortLead":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi...","id":"20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13530a4-08d5-4260-93c0-80155674e38e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","timestamp":"2020. november. 12. 07:30","title":"3+1 tipp: így lehet valóban okos az otthona!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy gólos hátrányból fordítva Magyarország legyőzte Izlandot csütörtök este, így kijutott a következő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra.","shortLead":"Egy gólos hátrányból fordítva Magyarország legyőzte Izlandot csütörtök este, így kijutott a következő, részben hazai...","id":"20201113_szoboszlai_dominik_magyarorszag_izlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcfda10-4d49-4a9c-a2ca-24c56f3560b9","keywords":null,"link":"/sport/20201113_szoboszlai_dominik_magyarorszag_izlan","timestamp":"2020. november. 13. 05:05","title":"Szoboszlai: Tovább már nem tudtam futni, gondoltam, onnan már csak elrúgom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]