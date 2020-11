Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt még nyereséggel zárt teljes éve a MikroCredit Zrt.-nek.","shortLead":"Nem volt még nyereséggel zárt teljes éve a MikroCredit Zrt.-nek.","id":"20201128_mikrocredit_gyorskolcson_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8003de5-5925-4938-9279-3259616d680f","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_mikrocredit_gyorskolcson_veszteseg","timestamp":"2020. november. 28. 11:29","title":"Milliárdosnál is nagyobb veszteséget hozott össze Rogán és Habony barátainak gyorskölcsöncége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos dollárszázmilliókat kell visszafizetnie a következő években a még épphogy hivatalban lévő amerikai elnöknek. Ráadásul a beruházásait évtizedek óta finanszírozó bank is szabadulna már tőle.","shortLead":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos...","id":"20201129_trump_vagyon_adossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf1216-2e84-4660-b74c-718c9ac80824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_trump_vagyon_adossag","timestamp":"2020. november. 29. 12:00","title":"Milliárdos vagyonon ül Donald Trump, de így is rezeghet a léc alatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó, szabad szemmel egy nagy fényes csillagnak fogja látni az égitesteket.","shortLead":"Decemberben a Jupiter és a Szaturnusz olyan mértékben fogja megközelíteni egymást, hogy ha valaki egy kicsit rövidlátó...","id":"20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be7be4-2668-4933-a85c-8500c2e5c7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_csillagaszat_egi_jelenseg_jupiter_szaturnusz_december","timestamp":"2020. november. 27. 18:04","title":"Különleges csillagászati esemény jön, 60 év múlva láthatunk újra ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A GTD-módszer – Get Things Done, avagy végezz el mindent! – egy kipróbált rendszer a napi teendők rendszerezéséhez és a hatékony időmenedzsmenthez.","shortLead":"A GTD-módszer – Get Things Done, avagy végezz el mindent! – egy kipróbált rendszer a napi teendők rendszerezéséhez és...","id":"20201128_gtd_modszer_valj_valora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6b29db-1f36-4456-9772-e27ec73b7713","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201128_gtd_modszer_valj_valora","timestamp":"2020. november. 28. 19:16","title":"Hogyan végezzük el a feladatainkat? És hogyan legyünk hatékonyak benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan Milosevic montenegrói nagykövetnek Szerbiát.","shortLead":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan...","id":"20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4ae845-561d-4122-81a5-348ce8503fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","timestamp":"2020. november. 29. 08:25","title":"Montenegró és Szerbia kölcsönösen kiutasította egymás nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korlátozó intézkedések sorát vezetik be Horvátországban. A szomszédos Szlovéniában már egy hónapja nem működik a tömegközlekedés sem.","shortLead":"Korlátozó intézkedések sorát vezetik be Horvátországban. A szomszédos Szlovéniában már egy hónapja nem működik...","id":"20201127_horvatorszag_szlovenia_koronavirus_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab42e64f-4286-4ffc-9983-572daccd877c","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_horvatorszag_szlovenia_koronavirus_rekord","timestamp":"2020. november. 27. 15:05","title":"Újabb rekordot döntött a koronavírus-fertőzöttek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől már hat KISS motorvonat szállít utasokat.","shortLead":"Hétfőtől már hat KISS motorvonat szállít utasokat.","id":"20201129_mav_emeletes_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb8a507-a126-47e8-b7c0-157706bb5a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_mav_emeletes_vonat","timestamp":"2020. november. 29. 09:18","title":"Újabb emeletes vonatokat állít forgalomba a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Programozókra és webfejlesztőkre van szüksége az Egyesült Államok leendő elnökének, amit stábja egy stílusos álláshirdetésben adott Amerika tudtára.","shortLead":"Programozókra és webfejlesztőkre van szüksége az Egyesült Államok leendő elnökének, amit stábja egy stílusos...","id":"20201128_joe_biden_amerikai_elnok_programozas_webfejlesztes_allasajanlat_allashirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2625d7-0e3c-4aae-96ea-2791d15bad0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_joe_biden_amerikai_elnok_programozas_webfejlesztes_allasajanlat_allashirdetes","timestamp":"2020. november. 28. 11:03","title":"Titkos üzenetet rejtett el weboldalán Joe Biden: aki észrevette, jó úton indult el egy állás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]