Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem a kormány által preferált szakok állnak a felvételizők vágy­álmainak középpontjában – derül ki a friss jelentkezési adatokból.","shortLead":"Nem a kormány által preferált szakok állnak a felvételizők vágy­álmainak középpontjában – derül ki a friss jelentkezési...","id":"20210324_Nekifutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ebae1f-a6cf-4c49-9fff-eefedefff95e","keywords":null,"link":"/360/20210324_Nekifutas","timestamp":"2021. március. 24. 11:00","title":"A felsőoktatásban az ellenkezője történik annak, amit a kormány sikerpropagandája állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16719c39-87ab-45e2-b3b4-9bc6d8cc3954","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlytalanság állapota nem rontott azoknak a francia bordeaux-i boroknak a minőségén, amelyek több mint egy évet töltöttek el a Nemzetköz Űrállomáson egy tudományos kísérlet részeként a Föld körül keringve – közölték szerdán francai kutatók a borok első kóstolása, elemzése után.","shortLead":"A súlytalanság állapota nem rontott azoknak a francia bordeaux-i boroknak a minőségén, amelyek több mint egy évet...","id":"20210324_bor_sulytalansag_vilagur_bordeuxi_bor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16719c39-87ab-45e2-b3b4-9bc6d8cc3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bf55da-522b-4957-a77e-3d783e7348c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_bor_sulytalansag_vilagur_bordeuxi_bor","timestamp":"2021. március. 24. 20:03","title":"Felbontották a kutatók a világűrt megjárt borokat, fontos megállapításra jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szenegál, Peru vagy Tunézia már szabadabb nálunk a civil szervezet friss jelentése alapján.","shortLead":"Szenegál, Peru vagy Tunézia már szabadabb nálunk a civil szervezet friss jelentése alapján.","id":"20210325_Magyarorszag_reszben_szabad_Freedom_House","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed021572-8fa0-4311-b054-763b1bd2f4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Magyarorszag_reszben_szabad_Freedom_House","timestamp":"2021. március. 25. 12:35","title":"Magyarország csak \"részben szabad\" a Freedom House szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát továbbítani. Amit rádióhullámokkal meg lehetett tenni, az akkor az elektromossággal nem sikerült. A tervet most eleveníti fel Új-Zélandon az Emrod cég és a Powerco áramszolgáltató. ","shortLead":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát...","id":"202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68211591-5819-4bf4-9933-414913cfc439","keywords":null,"link":"/360/202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","timestamp":"2021. március. 24. 18:30","title":"Teslának igaza volt? Vezeték nélkül továbbítanának áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem kell.","shortLead":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem...","id":"20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6ae66d-f025-40da-bd70-ef1d0f98db5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","timestamp":"2021. március. 24. 11:03","title":"Itt a vége? Az LG végleg eltűnhet a mobilos piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csütörtök hajnalban több rádióamatőr is vette a SMOG-1 névre keresztelt műhold jeleit.","shortLead":"Csütörtök hajnalban több rádióamatőr is vette a SMOG-1 névre keresztelt műhold jeleit.","id":"20210325_smog_1_magyar_muhold_pocketqube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe139f65-587d-496d-aaea-2d2940dbee3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_smog_1_magyar_muhold_pocketqube","timestamp":"2021. március. 25. 18:03","title":"Pályára állt a magyar kisműhold, az elektroszmogot mérik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55221f3e-fcf8-477b-b20a-00e1439a0cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét változott az oltási terv, megkezdik egyes, a kritikus infrastruktúrába tartozó szolgáltatók dolgozóinak oltását is.","shortLead":"Ismét változott az oltási terv, megkezdik egyes, a kritikus infrastruktúrába tartozó szolgáltatók dolgozóinak oltását...","id":"20210324_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55221f3e-fcf8-477b-b20a-00e1439a0cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b0923f-2b62-4d9a-a0f9-fa19fce67f17","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 24. 12:50","title":"Müller: Beoltják a BKK és a paksi atomerőmű dolgozóit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriai hajóúton történt kábítószer-fogyasztás miatt tett feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította a rendőrség.","shortLead":"Az adriai hajóúton történt kábítószer-fogyasztás miatt tett feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította...","id":"20210324_Meg_mindig_nyomoznak_Borkai_Zsolt_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57090bc0-3e02-4c12-af14-52665be06dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Meg_mindig_nyomoznak_Borkai_Zsolt_ugyeben","timestamp":"2021. március. 24. 20:10","title":"Még mindig nyomoznak Borkai Zsolt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]