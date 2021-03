Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebc97d86-23c6-42de-99bf-131d29f312a3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560 lehet.","shortLead":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560...","id":"20210324_rohingja_menekulttabor_leegett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebc97d86-23c6-42de-99bf-131d29f312a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c1ca6-97a8-4217-af6d-f40ae02509a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_rohingja_menekulttabor_leegett","timestamp":"2021. március. 24. 14:18","title":"Leégett a rohingya menekülttábor Bangladesben – tízezrek maradtak fedél nélkül, rengeteg lehet a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b73ccd1-62de-4ab2-adaf-17be8aba6548","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli államok között elsőként ott nem lesznek kivégzések.\r

","shortLead":"A déli államok között elsőként ott nem lesznek kivégzések.\r

","id":"20210325_halalbuntetes_eltorlese_usa_virginia_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b73ccd1-62de-4ab2-adaf-17be8aba6548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d3c1ce-39d4-4717-af97-c2706b085d39","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_halalbuntetes_eltorlese_usa_virginia_allam","timestamp":"2021. március. 25. 06:36","title":"Eltörölték a halálbüntetést Virginia államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0b82da-2384-4e49-afd0-e652a1babe19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András azt mondta, ha ő lesz a következő miniszterelnök, akkor kezdeményezi a törvénymódosítást.","shortLead":"Fekete-Győr András azt mondta, ha ő lesz a következő miniszterelnök, akkor kezdeményezi a törvénymódosítást.","id":"20210325_peticio_momentum_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e0b82da-2384-4e49-afd0-e652a1babe19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1acc736-b0e1-4ee0-b7d6-927b1536518b","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_peticio_momentum_miniszterelnok","timestamp":"2021. március. 25. 16:25","title":"Petíciót indít a Momentum, hogy csak 8 évig lehessen valaki miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy videó tanúsága szerint a motoros nagy sebességgel csapódott a piroson szirénázva áthajtó mentőautónak. A motoros meghalt.","shortLead":"Egy videó tanúsága szerint a motoros nagy sebességgel csapódott a piroson szirénázva áthajtó mentőautónak. A motoros...","id":"20210324_Motoros_baleset_Rottenbiller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b08894c-9451-449a-b455-1b5af34088ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Motoros_baleset_Rottenbiller","timestamp":"2021. március. 24. 12:51","title":"Egy videó szerint ágyúgolyóként száguldott a Rottenbiller utcai motorbaleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrációra tavasszal kerülhet sor.","shortLead":"A demonstrációra tavasszal kerülhet sor.","id":"20210323_Oroszorszag_kormanyellenes_tuntetes_Navalnij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2307cc-608d-4651-97d6-fcf2b478d85d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Oroszorszag_kormanyellenes_tuntetes_Navalnij","timestamp":"2021. március. 23. 21:32","title":"A modernkori Oroszország legnagyobb kormányellenes tüntetésére készülnek Navalnij szimpatizánsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A világjárvány gócpontja lett Magyarország: a háromszázat közelítő napi halálozás sejteni engedi, mekkora nyomás nehezedik az egészségügy dolgozóira. A kormány hiába zárja ki a nyilvánosságot a kórházakból, részint Orbán Viktor bőszítő szavára egyre többen mondják el panaszukat.","shortLead":"A világjárvány gócpontja lett Magyarország: a háromszázat közelítő napi halálozás sejteni engedi, mekkora nyomás...","id":"20210325_Minden_nyolcadik_korhazi_beteg_gepen_van__ez_kapacitasgondot_jelezhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071716b8-ef87-49e7-b5c8-8ceeb0473423","keywords":null,"link":"/360/20210325_Minden_nyolcadik_korhazi_beteg_gepen_van__ez_kapacitasgondot_jelezhet","timestamp":"2021. március. 25. 15:00","title":"Minden nyolcadik kórházi beteg gépen van – ez kapacitásgondot jelezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A belügyminiszterhez sorolt üzleti körök már így is leuraltak egyes területeket, megrendeléseik pedig tovább híznak a biztonsági piacon. Nemrég az egészségügyi szektor is felkeltette a Tasnádi László, volt belügyi államtitkár nevével fémjelzett kör figyelmét – épp akkor, amikor Pintér alá került a terület. ","shortLead":"A belügyminiszterhez sorolt üzleti körök már így is leuraltak egyes területeket, megrendeléseik pedig tovább híznak...","id":"20210324_Pinter_Tasnadi_orzovedo_biztonsagi_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840494f-cf3b-46af-95f8-14a9bdc58ae5","keywords":null,"link":"/360/20210324_Pinter_Tasnadi_orzovedo_biztonsagi_piac","timestamp":"2021. március. 25. 12:30","title":"Még egy kormányváltás sem rengethetné meg Pintérék pozícióit az őrző-védő piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli, mostantól minden tekintetben magánszemély, ezért elvárja a magánéletének tiszteletben tartását.","shortLead":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli...","id":"20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24fa569-0468-47fa-acb0-c358ff83fe61","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","timestamp":"2021. március. 24. 21:41","title":"Szájer: A Covid-19 korlátozások megszegése miatt 250 eurót fizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]