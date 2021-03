Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbd0bbe7-da25-4260-9330-c391a141df67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baikal-GVD névre keresztelték az oroszok azt az űrtávcsövet, ami az ismert világegyetem legkisebb részecskéi, a neutrínók után kutat majd.","shortLead":"Baikal-GVD névre keresztelték az oroszok azt az űrtávcsövet, ami az ismert világegyetem legkisebb részecskéi...","id":"20210318_oroszorszar_bajkal_to_urkutatas_neutrino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd0bbe7-da25-4260-9330-c391a141df67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbed01f-7bdb-41c9-8b08-3aeb9b3f6de8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_oroszorszar_bajkal_to_urkutatas_neutrino","timestamp":"2021. március. 18. 09:03","title":"A világ legmélyebb tavába telepített űrtávcsövet Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","shortLead":"Valószínűleg az 1952-ben felfedezett kispróféták tekercsének hiányzó része került elő.","id":"20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1295e8-8f9a-43c0-bd87-716a214ab04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791eaaaa-087e-4aaf-88e9-a2753e829578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_bibiliai_szoveg_tekercs_holttenger_zakarias","timestamp":"2021. március. 16. 12:25","title":"Bibliai szöveget tartalmazó tekercseket találtak a Júdeai-sivatagban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat az erős szél miatt.","shortLead":"Egy megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat az erős szél miatt.","id":"20210317_Borult_es_esos_idot_hoz_a_szerda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ae943e-df22-4650-985e-038aa7f57e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Borult_es_esos_idot_hoz_a_szerda","timestamp":"2021. március. 17. 06:15","title":"Hűvös, szeles időt hoz a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ca0e00-0d21-4ff3-98ae-46e7f7faaaab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előtte nekiment egy üzletnek.","shortLead":"Előtte nekiment egy üzletnek.","id":"20210316_m1_es_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ca0e00-0d21-4ff3-98ae-46e7f7faaaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127292f3-6e64-4659-bbe5-6e97cda61133","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_m1_es_autopalya","timestamp":"2021. március. 16. 20:32","title":"A forgalommal szemben autózott egy ember az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87039f08-0b05-4b8b-ad86-ba750ded294a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bioüzemanyag-termelést indított a Dunai Finomítóban Százhalombattán a Mol Zrt. Az ehhez szükséges beruházás mostanra készült el teljesen, de már egy éve zajlik a próbaüzem.","shortLead":"Bioüzemanyag-termelést indított a Dunai Finomítóban Százhalombattán a Mol Zrt. Az ehhez szükséges beruházás mostanra...","id":"20210316_mol_dunai_finomito_biodizel_biouzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87039f08-0b05-4b8b-ad86-ba750ded294a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe68331-9e57-4359-bb6d-69e459bb169a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_mol_dunai_finomito_biodizel_biouzemanyag","timestamp":"2021. március. 16. 17:50","title":"Állatzsírt is felhasználhat már a biodízelhez a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","shortLead":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","id":"20210318_szersen_gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa518dce-3b84-4571-a6e9-a18c42335af7","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_szersen_gyula","timestamp":"2021. március. 18. 05:08","title":"Meghalt Szersén Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a globális processzorhiányra hivatkozva venné ki idei kínálatából az új Note-mobilokat.","shortLead":"A Samsung a globális processzorhiányra hivatkozva venné ki idei kínálatából az új Note-mobilokat.","id":"20210317_samsung_galaxy_note_telefon_kiadasa_2022_mobilos_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23b3426-c43a-4c3b-8fe4-16bb29857e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_samsung_galaxy_note_telefon_kiadasa_2022_mobilos_processzor","timestamp":"2021. március. 17. 18:03","title":"Tényleg kimaradhat idén a Samsung Galaxy Note, de 2022-ben visszatérne a készülék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614123df-51b2-455e-a49c-1b2e99006a7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport „Power Day” nevű rendezvénye keretében mutatta be grandiózus elektromos autós terveit.","shortLead":"A Volkswagen-csoport „Power Day” nevű rendezvénye keretében mutatta be grandiózus elektromos autós terveit.","id":"20210316_Volkswagen_Power_Day","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=614123df-51b2-455e-a49c-1b2e99006a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad5c9c0-5a1a-4da7-88ae-09a30a34a95d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Volkswagen_Power_Day","timestamp":"2021. március. 16. 14:47","title":"Hat akkugyárral és olcsó technológiával hódítaná meg a Volkswagen az elektromosautó-piacot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]