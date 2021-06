Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","shortLead":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","id":"20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7debf5-077a-4b34-858b-11e82377717d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","timestamp":"2021. június. 03. 10:49","title":"Hollik István bele akart kötni Karácsonyba, de később inkább módosította egyik posztját a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383984ab-9641-4241-958e-28d19132a6ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két évvel ezelőtti bajnok Michelisz Norbert maradt a Hyundainál, mellette egy magyar csapat is van a mezőnyben, valamint először egy női pilóta is. ","shortLead":"A két évvel ezelőtti bajnok Michelisz Norbert maradt a Hyundainál, mellette egy magyar csapat is van a mezőnyben...","id":"20210603_A_Nurburgingen_harom_magyarral_indul_a_turaautovilagkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383984ab-9641-4241-958e-28d19132a6ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd09017-7151-41dd-9bb5-f07ca0cfa50f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_A_Nurburgingen_harom_magyarral_indul_a_turaautovilagkupa","timestamp":"2021. június. 03. 10:15","title":"Három magyarral indul a túraautó-világkupa a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb változást az előző generációs eszközökhöz képest.","shortLead":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb...","id":"20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36309f33-4b6e-4c3d-ab69-cdded5cff62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2021. június. 02. 16:03","title":"Két új okosórát mutatott be a Huawei, mindkettőn a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A támadók képeket készítettek az erőszakos közösülésről, melyek később a közösségi oldalakon is megjelentek. A lány ezután dönthetett úgy, hogy véget vet az életének.","shortLead":"A támadók képeket készítettek az erőszakos közösülésről, melyek később a közösségi oldalakon is megjelentek. A lány...","id":"20210602_belgium_tinedzser_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2c8677-9f64-4437-b022-0120cd024c14","keywords":null,"link":"/elet/20210602_belgium_tinedzser_eroszak","timestamp":"2021. június. 02. 16:10","title":"Belga tinédzserek megerőszakoltak egy 14 éves lányt, az áldozat később öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli...","id":"20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8662ca02-c4fd-499d-ad85-9ea00b57380f","keywords":null,"link":"/360/20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","timestamp":"2021. június. 03. 07:55","title":"Radar360: Terrortámadást hiúsított meg a TEK, utcanévtáblákkal üzen Kínának Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9dc791-836e-41d2-a52b-4c65848258ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletesen ismertette a második oltás utáni koronavírus-fertőzések és vírussal összefüggő halálesetek számát Gulyás Gergely, de nyitott kérdések még így is maradtak. A magyar védettségi igazolvány digitális verziója június 15-ig tartalmazni fogja az oltás típusát, és mindkét oltás dátumát, így megfelel majd az uniós szabályoknak. Az egészségügyi dolgozók pluszpénzt nem, többletszabadságot viszont valószínűleg kapnak a járványhelyzetben végzett munkájuk elismeréseként. Ez volt a csütörtöki kormányinfó. ","shortLead":"Részletesen ismertette a második oltás utáni koronavírus-fertőzések és vírussal összefüggő halálesetek számát Gulyás...","id":"20210603_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9dc791-836e-41d2-a52b-4c65848258ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47ad47e-58d8-48bc-a14f-382ec32bb766","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kormanyinfo","timestamp":"2021. június. 03. 09:33","title":"Gulyás: 524 ember halt meg a második oltása után Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett a családoknak, most háromra emelte a limitet. Csakhogy nagyon sokan nem úgy képzelik el a családjukat, ahogyan azt a kormány szeretné. És a kormány már így is épp elég traumát okozott nekik. ","shortLead":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett...","id":"20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d06c5-10cc-48b8-ab8c-a2a858f9e428","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","timestamp":"2021. június. 02. 16:15","title":"Ilyen, amikor egy kormány nem érti, miért nem születik „elég” gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében több, meglévő jogszabályt hatékonyabbá tesznek, de számítanak a tagállamok nagyobb együttműködésére is. A belső biztonság megerősítése érdekében az EU-nak el kellene fogadni az új menekültügyi jogszabályt.","shortLead":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében...","id":"20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66869431-5048-4968-b8c8-af18756fe443","keywords":null,"link":"/eurologus/20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","timestamp":"2021. június. 02. 13:56","title":"Megerősítené a schengeni övezetet az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]