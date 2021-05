Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","id":"20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae09cb88-26de-4747-b57a-508657a43c8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","timestamp":"2021. május. 30. 17:40","title":"AstraZeneca okozta vérrög miatt kap kártérítést egy dán nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szakértők megállapítása szerint ez a vírus fertőzőbb és könnyen terjed a levegőben.","shortLead":"Szakértők megállapítása szerint ez a vírus fertőzőbb és könnyen terjed a levegőben.","id":"20210529_koronavirus_brit_indiai_mutacio_vietnam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f068cf8-bf9f-4814-8ec7-753ed3963bee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_koronavirus_brit_indiai_mutacio_vietnam","timestamp":"2021. május. 29. 12:41","title":"A brit és az indiai koronavírus-mutáció keverékét azonosították Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","shortLead":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","id":"20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2eded3-bc3a-4e5b-b0d1-c964d9c43ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","timestamp":"2021. május. 30. 15:15","title":"Újra Frölich Róbertet válaszották országos főrabbinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz politikus Portugáliában vázolta fel, milyen jobboldali egységet szeretne látni az Európai Unióban.","shortLead":"Az olasz politikus Portugáliában vázolta fel, milyen jobboldali egységet szeretne látni az Európai Unióban.","id":"20210530_Maskepp_kepzeli_az_osszeborulast_Matteo_Salvini_mint_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba41c3d-c972-480d-985a-7a0b2341a013","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Maskepp_kepzeli_az_osszeborulast_Matteo_Salvini_mint_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 30. 21:32","title":"Másképp képzeli az összeborulást Matteo Salvini, mint Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente átlagosan 3,4 millimétert emelkedett Kína partmenti tengerszintje 1980 és 2020 között, tavaly a harmadik legmagasabb szintű emelkedést jegyezték fel – jelentette be az ország környezetvédelmi minisztériuma.","shortLead":"Évente átlagosan 3,4 millimétert emelkedett Kína partmenti tengerszintje 1980 és 2020 között, tavaly a harmadik...","id":"20210529_kina_partmenti_tengerszint_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5080f31-9ae5-49be-b45c-a7237a7b0ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_kina_partmenti_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2021. május. 29. 14:03","title":"Kínában már készülődnek, mivel a partok mentén évente 3,4 millimétert emelkedik a tengerszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821c1643-8fe6-4e07-93f8-edb3c10d1aed","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak a színe barna, az állat maga békából van.","shortLead":"Csak a színe barna, az állat maga békából van.","id":"20210529_Csokibekat_fedeztek_fel_UjGuineaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821c1643-8fe6-4e07-93f8-edb3c10d1aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d9a301-da4c-4f19-886f-5cf343917c5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210529_Csokibekat_fedeztek_fel_UjGuineaban","timestamp":"2021. május. 29. 10:42","title":"Csokibékát fedeztek fel Új-Guineában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rekordévet zárt a Duna Aszfalt.\r

\r

","shortLead":"Rekordévet zárt a Duna Aszfalt.\r

\r

","id":"20210529_Szijj_Laszlo_7_milliardot_vett_ki_a_Duna_Aszfaltbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620950c3-e7ca-4a71-a28e-422ec6334ffb","keywords":null,"link":"/kkv/20210529_Szijj_Laszlo_7_milliardot_vett_ki_a_Duna_Aszfaltbol","timestamp":"2021. május. 29. 21:49","title":"Szíjj László 7 milliárdot vett ki a Duna Aszfaltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","shortLead":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","id":"20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bea4b26-33fb-4821-93e7-019cb19484ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","timestamp":"2021. május. 30. 08:44","title":"Most a szabálytalan gyalogosokról adott ki válogatás videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]