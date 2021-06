Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"386fe38e-abfe-485f-8196-48806b684125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mi berni döntőnek, Németországban berni csodának hívják az 1954-es világbajnoki döntőt, ahol azóta is érthetetlen körülmények közt kaptak ki Puskásék az NSZK-tól.","shortLead":"Mi berni döntőnek, Németországban berni csodának hívják az 1954-es világbajnoki döntőt, ahol azóta is érthetetlen...","id":"20210623_nemetmagyar_bern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386fe38e-abfe-485f-8196-48806b684125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f659b20c-e1e8-42e7-bd22-79d48018f6a6","keywords":null,"link":"/sport/20210623_nemetmagyar_bern","timestamp":"2021. június. 23. 14:25","title":"Amikor Magyarország utoljára tétmeccset játszott a németekkel, az mindkét ország identitását alakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe4788-10c5-4b9c-9a96-14b10c08fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A németek ellen gólt és gólpasszt jegyző magyar csatár szerint két szó enyhíti a fájdalmát.","shortLead":"A németek ellen gólt és gólpasszt jegyző magyar csatár szerint két szó enyhíti a fájdalmát.","id":"20210624_szalai_adam_himnusz_csapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe4788-10c5-4b9c-9a96-14b10c08fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfd5d7f-9e17-48ee-a1f1-d28f0bc223c6","keywords":null,"link":"/sport/20210624_szalai_adam_himnusz_csapat","timestamp":"2021. június. 24. 13:07","title":"Szalai: Nagyon fáj, talán még nem fájt ennyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","shortLead":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","id":"20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca84be1-c930-4357-96aa-2e4fd963a12d","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 24. 16:25","title":"Eltörölte az idegenben lőtt gólok szabályát az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek annak idején kórházi ellátásra szorultak a támadás után. ","id":"20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c3761f-4862-41ea-9bb1-c97553b55524","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","timestamp":"2021. június. 24. 11:34","title":"Fellebbezett a taxis, aki hét éve megtámadta az Omega tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4830e8-2e4c-4089-bbfb-27ddf934955c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kérésre az Európai Tanács épületét is kivilágítanák szivárványszínűre.","shortLead":"Kérésre az Európai Tanács épületét is kivilágítanák szivárványszínűre.","id":"20210623_eu_csucs_vacsora_melegellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b4830e8-2e4c-4089-bbfb-27ddf934955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37286d36-e5a7-46c4-8725-5a7a161cdba7","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_eu_csucs_vacsora_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 23. 15:48","title":"Orbán az EU-csúcs vacsoráján kaphat kényelmetlen kérdéseket a melegellenes törvényről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302c33a-e154-439a-a6d5-5c88b167f8b9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hetente mintegy ötezer személygépkocsit nem tudnak befejezni.","shortLead":"Hetente mintegy ötezer személygépkocsit nem tudnak befejezni.","id":"20210625_A_Skodanal_is_beutott_a_felvezetohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0302c33a-e154-439a-a6d5-5c88b167f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e64a1e-a61c-464f-9ee6-2b2bf0a89754","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_A_Skodanal_is_beutott_a_felvezetohiany","timestamp":"2021. június. 25. 07:39","title":"A Skodánál is beütött a félvezetőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc652b98-1469-40f8-bc5e-9fcd6c1a0c51","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választás tud nyerni. 