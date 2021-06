Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti megyékben a rendkívüli forróság mellett viharok is várhatók.","shortLead":"A keleti megyékben a rendkívüli forróság mellett viharok is várhatók.","id":"20210629_hoseg_zivatarok_veszelyjelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e225b10-9724-4857-a507-9501ab75d246","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_hoseg_zivatarok_veszelyjelzes","timestamp":"2021. június. 29. 05:42","title":"Hőség és zivatarok miatt adtak ki veszélyjelzést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és szervezeteknek nem lenne szabad hozzáférni a helyreállítási alaphoz.","shortLead":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és...","id":"20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd23e0c-4a1f-4989-8cbd-2639dee2930c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","timestamp":"2021. június. 28. 12:01","title":"Orbán vejétől óvnák meg az uniós pénzeket egy Von der Leyennek küldött levél írói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont kisméretű, így könnyen kezelhető. 