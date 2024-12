Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Yaakobishvili Áron már bajnoki- és BL-meccsen is leülhetett a katalán csapat kispadjára, de úgy néz ki, nincs jövője a klubnál.","shortLead":"Yaakobishvili Áron már bajnoki- és BL-meccsen is leülhetett a katalán csapat kispadjára, de úgy néz ki, nincs jövője...","id":"20241220_barcelona-yaakobashvili-aron-foci-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2.jpg","index":0,"item":"519c3a39-6962-4244-b985-9f0fc209238c","keywords":null,"link":"/sport/20241220_barcelona-yaakobashvili-aron-foci-szerzodes","timestamp":"2024. december. 20. 12:20","title":"Távozhat a Barcelona fiatal magyar kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87518dfe-9f8e-432e-a2b5-17fc2ee08f0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatók szerint a jövőben könnyebb lehet a hamis áruk azonosítása azzal a mesterséges intelligenciával, ami képes elemezni az italok aromáját a molekuláris összetételük alapján.","shortLead":"Német kutatók szerint a jövőben könnyebb lehet a hamis áruk azonosítása azzal a mesterséges intelligenciával, ami képes...","id":"20241220_whisky-iz-illat-mesterseges-intelligencia-mesterseges-orr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87518dfe-9f8e-432e-a2b5-17fc2ee08f0c.jpg","index":0,"item":"a15c03e3-39d0-42c2-9a23-e587b3ceb0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_whisky-iz-illat-mesterseges-intelligencia-mesterseges-orr","timestamp":"2024. december. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a mesterséges orrot, azonnal megmondja, hogy amerikai vagy skót whisky van-e előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603976ee-4193-468c-9d4f-e9565b2b785b","c_author":"Szőllősi Lili","category":"sport","description":"Az amerikai kosárlabdában a játékosokat nem pénzért, hanem másik játékosért szokták elcserélni. A kosarasok viszont nem szólhatnak bele, hova költöznek, és mivel csapataik a hátuk mögött tárgyalnak, olyan valószínűtlen szituációkban tudják meg, hogy új franchise-hoz kerültek, mint például egy nászút.","shortLead":"Az amerikai kosárlabdában a játékosokat nem pénzért, hanem másik játékosért szokták elcserélni. A kosarasok viszont nem...","id":"20241220_nba_jatekosok_adasvetel_dollar_milliok_rabszolgak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603976ee-4193-468c-9d4f-e9565b2b785b.jpg","index":0,"item":"2225e78b-5226-4d91-8e53-0b5efe289373","keywords":null,"link":"/sport/20241220_nba_jatekosok_adasvetel_dollar_milliok_rabszolgak","timestamp":"2024. december. 20. 06:01","title":"Dollármilliókat keresnek, mégis úgy bánnak velük, mint a rabszolgákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cb171e-6603-4b2b-9552-153a0ec83583","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Continental Flying Star by Touring Superleggera nem túl gyakran jön szembe velünk az utakon.","shortLead":"A Bentley Continental Flying Star by Touring Superleggera nem túl gyakran jön szembe velünk az utakon.","id":"20241220_igazi-ritkasag-egy-ilyen-latvanyos-bentley-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3cb171e-6603-4b2b-9552-153a0ec83583.jpg","index":0,"item":"f5190a9c-7f12-4eeb-ac41-333f179aef0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_igazi-ritkasag-egy-ilyen-latvanyos-bentley-sportkombi","timestamp":"2024. december. 20. 06:41","title":"Igazi ritkaság egy ilyen látványos W12-es Bentley sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d194e65-4766-411c-857b-d29f5334344e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balogh Ákos cégében testvére, Balogh Zsolt lesz az ügyvezető.","shortLead":"Balogh Ákos cégében testvére, Balogh Zsolt lesz az ügyvezető.","id":"20241221_MCC-Libri-Balogh-Akos-Balog-Zsolt-Lego-Mindig-Kocka-Invest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d194e65-4766-411c-857b-d29f5334344e.jpg","index":0,"item":"723c7d65-408b-4310-9a55-1f706b206b97","keywords":null,"link":"/360/20241221_MCC-Libri-Balogh-Akos-Balog-Zsolt-Lego-Mindig-Kocka-Invest","timestamp":"2024. december. 21. 08:30","title":"A nagy MCC-s Libri-üzlet után a Lego-bizniszben építkezik tovább az 50. leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a206a327-aa57-4a93-8f93-92a7ab784258","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tanár és öt diák megsebesült, a támadót elfogták.","shortLead":"Egy tanár és öt diák megsebesült, a támadót elfogták.","id":"20241220_iskola-keses-tamadas-zagrab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a206a327-aa57-4a93-8f93-92a7ab784258.jpg","index":0,"item":"b4d22a84-7bd9-4e9c-b721-a686ce71e4fd","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_iskola-keses-tamadas-zagrab","timestamp":"2024. december. 20. 12:14","title":"Egy hétéves kislány meghalt a zágrábi iskolai késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","shortLead":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","id":"20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8.jpg","index":0,"item":"71cf827c-d97e-4f05-9d06-36494533606e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 21. 21:35","title":"Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot, ha a GDP öt százalékára kellene emelni a NATO-kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Bár kinevezésének lehetősége már a tavalyi év elején felvetődött, a végső döntés meghozatala sokat késett.","shortLead":"Bár kinevezésének lehetősége már a tavalyi év elején felvetődött, a végső döntés meghozatala sokat késett.","id":"20241221_sandor-fegyir-ukrajna-magyarorszag-nagykovet-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"50e2b316-4092-453d-a820-f32c1f03b707","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_sandor-fegyir-ukrajna-magyarorszag-nagykovet-kinevezes","timestamp":"2024. december. 21. 14:12","title":"Sándor Fegyir lesz Ukrajna magyarországi nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]