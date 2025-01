Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","shortLead":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","id":"20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27.jpg","index":0,"item":"9550d7b0-e080-4c4c-b2a9-81f945666ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","timestamp":"2025. január. 14. 16:01","title":"Inkább felrobbantják magukat az észak-koreai katonák, mint hogy ukrán fogságba essenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU készülhet arra, hogy, miután elnökké választották Zoran Milanovicot, hamarosan Zágrábban is megkezdődik a támadás a liberális demokrácia alapjai ellen. A lap egy másik cikke felteszi a kérdést: Ausztriának miért esik nehezére felismerni azt a veszélyt, amit Herbert Kickl kancellársága jelentene. Trump és Putyin közti párhuzamokat pedzeget a Bloomberg szerzője. A hírügynökség egy másik szerzőjének Elon Muskról jut eszébe, hogy mostanság “a szupergazdagok alászállnak a vállalatbirodalmuk jelentette elefántcsonttoronyból és próbálnak kormányzati hatalomhoz jutni”. Gideon Rachman félőnek tartja, hogy Trump latorállamot csinált az USA-ból. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Az EU készülhet arra, hogy, miután elnökké választották Zoran Milanovicot, hamarosan Zágrábban is megkezdődik a támadás...","id":"20250114_nemzetkozi-lapszemle-horvatorszag-milanovic-ausztria-kickl-trump-putyin-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"a302cb09-cb2c-4f27-bb77-11a15e928cee","keywords":null,"link":"/360/20250114_nemzetkozi-lapszemle-horvatorszag-milanovic-ausztria-kickl-trump-putyin-musk","timestamp":"2025. január. 14. 10:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Horvátországból már az EU következő populistája küldi üdvözletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52128242-5cfd-47b6-916e-8ac2a1b68a97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Acer kissé késve ült fel a kézikonzol-vonatra, ám most egy nagy dobással debütálnak ezen a területen is. Mármint, tényleg naggyal, ugyanis egy hatalmas, 11 hüvelykes megjelenítőt kapott az újdonságuk, amiből van egy szerényebb méretekkel rendelkező változata is.","shortLead":"Az Acer kissé késve ült fel a kézikonzol-vonatra, ám most egy nagy dobással debütálnak ezen a területen is. Mármint...","id":"20250114_acer-nitro-blaze-8-11-kezikonzol-bemutatas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52128242-5cfd-47b6-916e-8ac2a1b68a97.jpg","index":0,"item":"84f42561-f364-46ab-9581-c71a13ce42f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_acer-nitro-blaze-8-11-kezikonzol-bemutatas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 14. 18:03","title":"Óriási játékkonzolt mutatott be az Acer, van egy kis testvére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását az Egyesült Államok. Az Nvidia elhibázottnak nevezte a döntést.","shortLead":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását...","id":"20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb.jpg","index":0,"item":"bc8f11d3-2e72-4938-83a8-f14fcee35776","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","timestamp":"2025. január. 14. 10:03","title":"Tovább korlátozta a chipek exportját az Egyesült Államok, hogy elvágja Kínát és Oroszországot a mesterséges intelligenciától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0f53a9-0d17-4ac8-96f6-567c622ec6a7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A csapatok versenyében a női kézilabda-válogatott és a férfi párbajtőr-válogatott győzött. Milák Kristóf nem ment el a gálára.","shortLead":"A csapatok versenyében a női kézilabda-válogatott és a férfi párbajtőr-válogatott győzött. Milák Kristóf nem ment el...","id":"20250113_ev-sportoloja-gala-gulyas-michelle-kos-hubert-kezilabda-valogatott-golovin-vlagyimir-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0f53a9-0d17-4ac8-96f6-567c622ec6a7.jpg","index":0,"item":"0ffc9ffb-6a9e-43b0-8707-6dac490145b0","keywords":null,"link":"/sport/20250113_ev-sportoloja-gala-gulyas-michelle-kos-hubert-kezilabda-valogatott-golovin-vlagyimir-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 22:36","title":"Gulyás Michelle és Kós Hubert lett az év sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség nagy erőkkel vonult ki mindkét helyszínre.","shortLead":"A rendőrség nagy erőkkel vonult ki mindkét helyszínre.","id":"20250114_szekesfehervar-bombafenyegetes-bombariado-kiurites-alba-plaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"983a183d-44c0-44a4-aae2-25053f203c99","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_szekesfehervar-bombafenyegetes-bombariado-kiurites-alba-plaza","timestamp":"2025. január. 14. 20:10","title":"Bombafenyegetés miatt egy plázát és egy áruházat is kiürítettek Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa0e1dd-1ccc-4472-bdb2-0d39c60f4911","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a Nintendo rajongói már a Switch 2 konzolra várnak, a cég bejelentette: rövidesen bárki beszerezheti az Alarmo nevű ébresztőóráját.","shortLead":"Miközben a Nintendo rajongói már a Switch 2 konzolra várnak, a cég bejelentette: rövidesen bárki beszerezheti az Alarmo...","id":"20250114_nintendo-alarmo-ebresztoora-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffa0e1dd-1ccc-4472-bdb2-0d39c60f4911.jpg","index":0,"item":"a4d4679e-f78a-46cf-afc6-6549c989de08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_nintendo-alarmo-ebresztoora-megjelenes","timestamp":"2025. január. 14. 11:03","title":"Már csak párat kell aludni, és bárki megveheti a Nintendo ikonikus dallamait játszó vekkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed032c96-63ea-4fee-9712-378a9b57aa9b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétezer autó a szállítási kapacitása.","shortLead":"Hétezer autó a szállítási kapacitása.","id":"20250114_byd-autoszallito-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed032c96-63ea-4fee-9712-378a9b57aa9b.jpg","index":0,"item":"3ec8d44f-3ddf-41aa-bc84-d90ca6a6790a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_byd-autoszallito-hajo","timestamp":"2025. január. 14. 10:46","title":"Elkészült a BYD harmadik hatalmas autószállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]