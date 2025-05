Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics...","id":"20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e.jpg","index":0,"item":"75faaa38-bd58-4bfc-89d0-e82285697d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 16:10","title":"Így szállta meg a NER a magyar igazságszolgáltatást – Laczó Adrienn a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan fánkokat, burritókat, se hamburgereket, amelyeket más országokban gond nélkül megkóstolhatunk. Ön melyiket látná a legszívesebben Magyarországon?","shortLead":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan...","id":"20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555.jpg","index":0,"item":"968a37d8-27b4-4845-a742-228fc5f28b83","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 08. 05:25","title":"Globális fánkozóban, csirkézőben és tacózóban sem ehetünk itthon, de Obama kedvenc gyorsétterme már közeledik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát, hogy a párt inkább el se induljon a 2026-os választáson. A HVG úgy tudja, erről és a mandátumáról lemondott Orosz Anna képviselő-utódlásáról is szó lesz az elnökségin.","shortLead":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát...","id":"20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a.jpg","index":0,"item":"d77e10e9-592f-4d59-a2e6-b609fe8bcd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:33","title":"Összeül a Momentum elnöksége, Fekete-Győr „felszámolási javaslata” és Orosz Anna utódlása is a témák közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is kritizálták.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is...","id":"20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538.jpg","index":0,"item":"c5113cca-2ad8-44fa-9c49-197dbd502d01","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 14:37","title":"Miközben a bíborosok a konklávéra készülnek, civilek az egyházon belüli szexuális visszaélésekre hívják fel a figyelmet Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","shortLead":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","id":"20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff.jpg","index":0,"item":"846214bb-bbf5-4fc2-a997-2f8dbe353969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","timestamp":"2025. május. 08. 07:40","title":"Ukrajna a dollár helyett inkább az euróhoz kötné a hrivnyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön gyártani.","shortLead":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön...","id":"20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"2f73947e-b818-44b3-a50d-74b55482062a","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","timestamp":"2025. május. 09. 05:47","title":"Trump százszázalékos vámmal fenyegette meg a Barbie babák gyártóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza Párt és a kormánypárt – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Elismerte, hogy Magyar Pétert ő segítette egyik vezető állásához, amit utólag hibának tart. Továbbra is azt szeretné, ha a NER-közeli oligarchák visszafognák magukat és nem költenének “hülyeségekre”, mert a pénzt befektetni kell.","shortLead":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza...","id":"20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"b0fa52cf-792a-4646-a46f-5c29662a9cba","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":"Lázár négyszemközt kérte a NER-oligarchákat: fogják vissza a luxizást a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","shortLead":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","id":"20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"8394ccb6-aa95-4fd7-8384-48d9b61c59a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","timestamp":"2025. május. 08. 07:20","title":"Nem lehet a Robotaxi elnevezés csak a Tesláé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]