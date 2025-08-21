Pofonegyszerű módszerrel pörgethető fel a sörgyártás, csak egy dolog kell hozzá: zaj

Gyorsabban elrepül a munkaidő, ha zenét hallgat közben? Esetleg jobban is tudja végezni a munkáját? Akkor úgy tűnik, nincs egyedül ezzel – de most nem arról van szó, hogy más emberek is hasonlóakat tapasztalnak, ha a kedvenc zeneszámaik szólnak.

A kutatók ugyanis arra lettek figyelmesek, hogy egy bizonyos hang – az úgynevezett fehér zaj – lejátszása a fermentáció folyamatát is felgyorsítja, méghozzá nem is kevéssel: akár 21–31 órával is. Hogy ez miért fontos? Nos, ez a sörgyártás egyik legfontosabb lépése, és ha ezt az erjedést sikerülne a hangokkal érdemben felgyorsítani, az a gyártók számára is azt jelentené, hogy rövidíthetnek az előállítás folyamatán. Úgy, hogy az íz és a minőség sem romlik – derül ki a Food Research International tudományos folyóiratban közzétett tanulmányból.

Mint a Gizmodo kifejti, a hang két részből épül fel: az egyik a nyomásváltozás, a másik pedig a részecskék rezgése. Utóbbi során a közegen belüli részecskék egyszerűen átadják a rezgést a közeli társaiknak.

A kutatók lényegében azt igyekeztek kideríteni, hogy a hangnyomás helyett a rezgések fel tudják-e gyorsítani az erjedés folyamatát. Ez – vagyis a fermentáció – egy olyan folyamat, melynek során az élesztőgomba a cukrot alkoholra és szén-dioxidra bontja. Alapvetően akár hetekig is eltarthat, de amikor speciális eszközökkel fehérzajnak tették ki a sörnek szánt alapanyagot, a folyamat gyorsabban végbement.

A szakemberek által kidogozott hangstimulációs módszer gyorsította az élesztő növekedését, és élénkítette az aktivitását is. Végső soron azonban nem volt hatással a sör ízösszetételére, így éremi változás a végeredményben nem volt. Kísérleteik során a kutatók 800 és 2000 Hz közötti fehér zajt használtak, melyek hangereje megközelítette a 140 decibelt.

A szakemberek hangsúlyozzák: ha sikerül skálázni, az forradalmasíthatja a fermentáció folyamatát, így a termelés hatékonyságát is javíthatja. Később pedig más, szintén fermentáción alapuló termékek előállítását is segítheti.

