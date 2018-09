Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós pénzosztási rendszer korábban feltárt hiányosságai miatt - állítja egy nem nyilvános kormányzati dokumentum alapján a G7.hu.","shortLead":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós...","id":"20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db75efa-118f-4dee-90f7-f70d8f0b49f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:13","title":"500 milliárdot is bukhat Magyarország az ellenőrizetlenül hagyott uniós programok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6007cbcf-d4cd-4ee5-90c4-2eedaff7807b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lefoglalták a beregsurányi rendőrök azt az autót, amivel egy külföldi férfi próbált meg kijutni az országból.","shortLead":"Lefoglalták a beregsurányi rendőrök azt az autót, amivel egy külföldi férfi próbált meg kijutni az országból.","id":"20180925_toyota_c_hr_lopott_auto_beregsurany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6007cbcf-d4cd-4ee5-90c4-2eedaff7807b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c205c64-5031-419e-ab43-ae14cef424b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_toyota_c_hr_lopott_auto_beregsurany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:41","title":"Rosszul döntött az autótolvaj, amikor a beregsurányi határátkelőt választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","shortLead":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","id":"20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4157ce7-db4c-46da-bf09-edcda511b2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:29","title":"A roma nemzetiségi szószóló szépen felkérdezte a kormányt a Sargentini-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","shortLead":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","id":"20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b8e2a-b2e3-487d-8f05-7e10645d8af8","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:25","title":"Késsel támadt amerikai turistákra, most börtönbe mehet a budapesti férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot azzal vádolják, hogy egy üzleti vacsora után kényszerített szexre egy egyetemistát. 