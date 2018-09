Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szerint ebben a napvilágra került zaklatási botrányok is szerepet játszanak.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint ebben a napvilágra került zaklatási botrányok is szerepet játszanak.","id":"20180925_zaklatasi_botranyok_pedofil_papok_fiatalok_katolikus_egyhaz_ferenc_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96349b1f-97dc-4ca7-b3bc-4227aa2370cf","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_zaklatasi_botranyok_pedofil_papok_fiatalok_katolikus_egyhaz_ferenc_papa","timestamp":"2018. szeptember. 25. 22:10","title":"Ferenc pápa talált egy okot arra, miért fordulnak el az egyháztól a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0ac995-6cf6-4875-89a3-91f69b651e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erre alapozná a falu következő vállalkozását.","shortLead":"Erre alapozná a falu következő vállalkozását.","id":"20180926_Batataval_pozol_a_Jobbikkal_szakito_asotthalmi_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a0ac995-6cf6-4875-89a3-91f69b651e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605950e-5dd9-4fc4-97b2-d7b6048a6263","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Batataval_pozol_a_Jobbikkal_szakito_asotthalmi_polgarmester","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:05","title":"Batátával pózol a Jobbikkal szakító ásotthalmi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi azt állítja, semmi köze Ján Kuciak és párja brutális kivégzéséhez. ","shortLead":"A férfi azt állítja, semmi köze Ján Kuciak és párja brutális kivégzéséhez. ","id":"20180926_Elokerult_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_lehetseges_szemtanuja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b617d42-4942-4b3c-aedb-bc28686951b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Elokerult_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_lehetseges_szemtanuja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:01","title":"Előkerült a szlovák újságíró-gyilkosság lehetséges szemtanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","shortLead":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","id":"20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f82242-08e9-4428-9bf6-dcebbef2558a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:48","title":"Fideszes polgármester ellen nyomoz a NAV, de ő nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat, átadta a Vak Bottyán utcát a fővárosi városvezetésnek.","shortLead":"Nem volt a kispesti önkormányzatnak elég pénze arra, hogy folyamatosan javítsa a metrópótló buszok okozta kátyúkat...","id":"20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a73a39d-aa82-43d0-a7c2-d82764ae4a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9a50cd-481e-43ca-86c6-83180b040953","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Lemondott_Kispest_az_utcarol_amit_szetvertek_a_metropotlo_buszok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:45","title":"Lemondott Kispest az utcáról, amit szétvertek a metrópótló buszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A fegyelmi bizottság azt állapította meg, hogy ütés, rúgás vagy más a fegyelmi szabályzat alapján büntetendő erőszakos cselekmény nem történt.","shortLead":"A fegyelmi bizottság azt állapította meg, hogy ütés, rúgás vagy más a fegyelmi szabályzat alapján büntetendő erőszakos...","id":"20180926_balhe_a_puskas_vidi_utan_az_mlsz_nem_osztott_buntetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13016e5e-aaad-48c6-a030-850e549e36ea","keywords":null,"link":"/sport/20180926_balhe_a_puskas_vidi_utan_az_mlsz_nem_osztott_buntetest","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:21","title":"Balhé a Puskás–Vidi után: az MLSZ nem osztott büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","shortLead":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","id":"20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a319626-b59c-4794-9895-68c2e7aeea20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:11","title":"Nem tud már hova csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány látványtervet, hogy kiderüljön, (szerintük) hogyan is kell elképzelni a jövőt.","shortLead":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány...","id":"20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f499c784-6835-48e9-920c-09f2892e5f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:21","title":"A nap fotói: Az IKEA megtervezte a jövő autóit, és van köztük néhány használható ötlet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]