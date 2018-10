Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afe9c506-99ed-4ca3-9e2b-ea6ce7a5d3f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Handball-planet.com magyar forrásokra hivatkozva azt írja, új szövetségi kapitányt keres a Magyar Kézilabda-szövetség a férfiválogatott élére, és talán már meg is találta Xavi Sabaté személyében. A portál szerint tehát eldőlt, hogy a Telekom Veszprém után az MKSZ is kiadja az útját Ljubomir Vranjesnek. ","shortLead":"A Handball-planet.com magyar forrásokra hivatkozva azt írja, új szövetségi kapitányt keres a Magyar Kézilabda-szövetség...","id":"20181005_ljubomir_vranjes_xavi_sabate_telekom_veszprem_kezilabda_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe9c506-99ed-4ca3-9e2b-ea6ce7a5d3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893d73d0-76ee-4061-8220-0334969acd0d","keywords":null,"link":"/sport/20181005_ljubomir_vranjes_xavi_sabate_telekom_veszprem_kezilabda_valogatott","timestamp":"2018. október. 05. 11:17","title":"Régi ismerős válthatja Vranjest a kézilabda-válogatott kispadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Olyan fokú a félelem, hogy abszurd lépésekre sarkall embereket az MTA-nál – mondta a hvg.hu-nak Kertész János Széchenyi-díjas fizikus, aki kedden nyílt levélben közölte: úgy döntött, nem tartja meg a Magyar Tudomány Ünnepén tervezett előadását.","shortLead":"Olyan fokú a félelem, hogy abszurd lépésekre sarkall embereket az MTA-nál – mondta a hvg.hu-nak Kertész János...","id":"20181004_Kertesz_Janos_mta_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d6ffca-5d27-4307-a8db-9b9158d6353a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Kertesz_Janos_mta_cenzura","timestamp":"2018. október. 04. 10:40","title":"Kertész János: Az elmúlt 30-40 évben nem volt ilyen cenzúra az MTA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A két párt az ÁSZ-ellenőrzés feltételeit nem biztosította, többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető, ezért az ÁSZ kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a költségvetési támogatásuk folyósításának felfüggesztését. A Párbeszédnél azt mondták, megkeresik az ÁSZ-t a szükséges papírokkal, ha már a hivatal nem találta őket.","shortLead":"A két párt az ÁSZ-ellenőrzés feltételeit nem biztosította, többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető, ezért...","id":"20181004_Megvonnak_az_allami_penzt_a_Momentumtol_es_a_Parbeszedtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c7d233-dce7-40f8-bca7-a104f601c927","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megvonnak_az_allami_penzt_a_Momentumtol_es_a_Parbeszedtol","timestamp":"2018. október. 04. 16:01","title":"Megvonnák az állami pénzt a Momentumtól és a Párbeszédtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ukrajna kiutasította a beregszászi magyar konzult, erre válaszul Magyarország kiutasít egy itt dolgozó konzult. Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart.","shortLead":"Ukrajna kiutasította a beregszászi magyar konzult, erre válaszul Magyarország kiutasít egy itt dolgozó konzult...","id":"20181004_Magyarorszag_is_kiutasit_egy_ukran_konzult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ae03a6-d144-4ee7-b879-e42c78fd89ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Magyarorszag_is_kiutasit_egy_ukran_konzult","timestamp":"2018. október. 04. 12:45","title":"Ukrán konfliktus: Szijjártóék is kiutasítanak egy konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","shortLead":"A budapesti vízszolgáltatás javítására, autópályákra és a repülőtér vasúti összeköttetésére költhetik az EIB-hitelt.","id":"20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c735ee-135c-467f-a600-7e46268b8d27","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_73_milliard_forintos_hitelt_kapott_a_kormany_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2018. október. 04. 14:44","title":"73 milliárd forintos hitelt kapott a kormány az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06148dc-e730-4a51-9791-f0b6a758e20a","c_author":"L. Horváth Katalin","category":"kultura","description":"Hogyan működik egy régi film kortárs zenével? És tényleg több impulzusra van szüksége a mai közönségnek? Dubóczky Gergely karmesterrel kerestük a választ ezekre a kérdésekre abból az alkalomból, hogy egy különleges filmkoncertet fog vezényelni a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál rendezésében.","shortLead":"Hogyan működik egy régi film kortárs zenével? És tényleg több impulzusra van szüksége a mai közönségnek? Dubóczky...","id":"20181004_Tenyleg_ott_tartunk_hogy_egy_koncerten_onmagaban_mar_keves_a_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06148dc-e730-4a51-9791-f0b6a758e20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881daf74-1ce5-4676-a686-afe48d4f9d86","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Tenyleg_ott_tartunk_hogy_egy_koncerten_onmagaban_mar_keves_a_zene","timestamp":"2018. október. 04. 13:45","title":"Tényleg ott tartunk, hogy egy koncerten önmagában már kevés a zene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cégbe felvett új munkavállalónak a munkaviszony létesítése előtt kötelessége nyilatkozatot tennie arról, hogy nincs függőben lévő tartozása, ellenkező esetben akár 500 ezer forintig terjedő bírság megfizetésére is kötelezhetik a céget és az ügyvezetőt.","shortLead":"Egy cégbe felvett új munkavállalónak a munkaviszony létesítése előtt kötelessége nyilatkozatot tennie arról, hogy nincs...","id":"20181004_Tartozik_a_munkavallaloja_Akar_felmillios_birsagot_is_kaphat_a_munkaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8811ff80-1045-4b55-aafb-8b97a0a2e916","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Tartozik_a_munkavallaloja_Akar_felmillios_birsagot_is_kaphat_a_munkaltato","timestamp":"2018. október. 04. 10:17","title":"Tartozik a munkavállalója? Akár félmilliós bírságot is kaphat a munkáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e26a9-7611-4cc0-84a6-1ccdeacc884a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép-Európa legnagyobb online kereskedője nyit bemutatótermet a Róbert Károlyon, 200 ezer féle terméket kínálnak. Például rendelhet egy Teslát is online, 32 millióért.","shortLead":"Közép-Európa legnagyobb online kereskedője nyit bemutatótermet a Róbert Károlyon, 200 ezer féle terméket kínálnak...","id":"20181004_Kriptovalutaval_lehet_Teslat_venni_ebben_a_koruti_boltban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e26a9-7611-4cc0-84a6-1ccdeacc884a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e7ea20-1933-4fbe-a45a-3bd5b48b6baa","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Kriptovalutaval_lehet_Teslat_venni_ebben_a_koruti_boltban","timestamp":"2018. október. 04. 09:14","title":"Kriptovalutával lehet Teslát venni ebben a körúti boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]