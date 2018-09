Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8979c419-eb75-453c-bff4-e51c3c331f64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan hajlamosak sajátosan értelmezni a közúti közlekedés szabályait, amelynek egyik jellemző példája, amikor valakit a megengedettnél gyorsabban haladó jármű akar megelőzni.","shortLead":"Sokan hajlamosak sajátosan értelmezni a közúti közlekedés szabályait, amelynek egyik jellemző példája, amikor valakit...","id":"20180924_elsobbseg_gyorshajtas_onkentes_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8979c419-eb75-453c-bff4-e51c3c331f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44ad12a-7b24-4e7a-bf37-2077ab9bea83","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elsobbseg_gyorshajtas_onkentes_rendor","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:27","title":"„Majd elsőbbséget adok, ha ő betartja a sebességhatárt” – a jog sem szereti az önkéntes rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot azzal vádolják, hogy egy üzleti vacsora után kényszerített szexre egy egyetemistát. ","shortLead":"Liu Csiang-tungot azzal vádolják, hogy egy üzleti vacsora után kényszerített szexre egy egyetemistát. ","id":"20180924_Szexualis_eroszak_miatt_orizetbe_vettek_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77f4c3-77c5-4b8b-82cf-3d0960537d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Szexualis_eroszak_miatt_orizetbe_vettek_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:20","title":"Szexuális erőszak miatt őrizetbe vették Kína egyik leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek a TV2 sajtótájékoztatóján futottak össze, és látványosan kerülték egymást.","shortLead":"A zenészek a TV2 sajtótájékoztatóján futottak össze, és látványosan kerülték egymást.","id":"20180925_A_szakitas_ota_eloszor_talalkozott_szemtol_szemben_Majka_es_Curtis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af9287-556d-4c1d-b3cc-bafda1153a21","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_A_szakitas_ota_eloszor_talalkozott_szemtol_szemben_Majka_es_Curtis","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:28","title":"A szakítás óta először találkozott Majka és Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba3a672-b972-411d-be0a-001cab51b6e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlélte, de ez nem rajta múlt.","shortLead":"Túlélte, de ez nem rajta múlt.","id":"20180924_Vajon_mit_gondolhatott_a_ferfi_aki_beugrott_a_duhos_elefantok_koze_a_koppenhagai_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba3a672-b972-411d-be0a-001cab51b6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd454b42-6ddc-4e03-b7ef-a5ac58162cb6","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Vajon_mit_gondolhatott_a_ferfi_aki_beugrott_a_duhos_elefantok_koze_a_koppenhagai_allatkertben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:55","title":"Vajon mit gondolhatott a férfi, aki beugrott a dühös elefántok közé a koppenhágai állatkertben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","shortLead":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","id":"20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca2a85d-ec61-4a5a-8e36-7459c935a9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:38","title":"Autóval ütközött a ráckevei HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és csak néhány tucat tagja van, a biztonsági hivatal szerint mégis fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra. ","shortLead":"A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és...","id":"20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8d6215-da23-4311-a8a4-6fe5395d1497","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:37","title":"Először tiltottak be pártot Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi médiahelyzettel kapcsolatos állításaira reflektálunk.","shortLead":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi...","id":"20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88093af5-7ac1-4307-9475-d6fc54f6bccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:00","title":"A HVG ezzel a plakáttal készült az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84197ecd-c686-4f0b-b3cd-ec5fb65112be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akkor mindjárt megmutatja a spanyol Carlos Ruesga. A korábban Veszprémben is játszó kézilabdás ezúttal a Sporting játékosaként a kézilabda Bajnokok Ligájában ért el utolsó perces találatot orosz ellenfelükkel szemben. Ruesga ritkán látott akrobatikával lőtte át a hatfős sorfalat, és ezzel megnyerte a meccset csapatának.","shortLead":"Akkor mindjárt megmutatja a spanyol Carlos Ruesga. A korábban Veszprémben is játszó kézilabdás ezúttal a Sporting...","id":"20180923_Video_Ugya_kivancsi_ra_hogy_ilyen_sanccal_szemben_hogyan_kell_beloni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84197ecd-c686-4f0b-b3cd-ec5fb65112be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4be38d-028f-4bbd-8628-1b203f38aabd","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Video_Ugya_kivancsi_ra_hogy_ilyen_sanccal_szemben_hogyan_kell_beloni","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:28","title":"Videó: Ugye kíváncsi rá, hogy ilyen sánccal szemben hogyan kell belőni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]