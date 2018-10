Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4fe8f4a-92f2-4268-adad-46de28d65e54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ki ne vágyna egy barátra, aki pont olyan, mint amilyennek ő a legjobb barátját elképzeli – lehetőleg olyannak, mint saját maga? Manapság ez már lehetséges, és abban sincs semmi különös, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy okostelefon is elég efféle bensőséges kapcsolat megéléséhez. A gépesített barátság megjelenése mögött azonban egy igazi barátság különös története rejlik.","shortLead":"Ki ne vágyna egy barátra, aki pont olyan, mint amilyennek ő a legjobb barátját elképzeli – lehetőleg olyannak, mint...","id":"201838_test_es_lelek_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe8f4a-92f2-4268-adad-46de28d65e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3effc9ea-3539-401b-be65-1a242015cc79","keywords":null,"link":"/tudomany/201838_test_es_lelek_nelkul","timestamp":"2018. október. 20. 09:00","title":"Máig a halott barátjával chatel egy nő, és nincs benne semmi természetfölötti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe viszont egy tekintetmágnes divatterepjáró lehet a miénk.","shortLead":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe...","id":"20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7d4c6f-fb58-4aeb-9830-28ebd72269b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"A divat ára: teszteltük az új BMW X4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70dddb06-3fd5-4ae7-bab5-26056b686129","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Miniszterelnöki utasításra a jegybank megtízszerezte az ország aranyát. A befektetési cégek szerint helyesen tette.","shortLead":"Miniszterelnöki utasításra a jegybank megtízszerezte az ország aranyát. A befektetési cégek szerint helyesen tette.","id":"20181019_Orul_az_aranyszakma_Matolcsy_huzasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70dddb06-3fd5-4ae7-bab5-26056b686129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d9a03-d8b1-4cce-b90a-c9102cf69737","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Orul_az_aranyszakma_Matolcsy_huzasanak","timestamp":"2018. október. 19. 17:33","title":"Örül az aranyszakma Matolcsy húzásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz egy „rivális-riogató” jellemzője.","shortLead":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz...","id":"20181020_oneplus_6t_ara_android_9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c25f0d-708a-4af5-8168-0ea06038e3dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_oneplus_6t_ara_android_9","timestamp":"2018. október. 20. 11:03","title":"A legújabb Android rendszer fut rajta, feleáron adják, mint a többi csúcstelefont – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240cee0-7e6b-4985-81e6-847fcb37de33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy EU-s döntés teszi ezt lehetővé, a kormány már készíti elő a döntést. ","shortLead":"Egy EU-s döntés teszi ezt lehetővé, a kormány már készíti elő a döntést. ","id":"20181019_Csokkenteni_fogjak_az_ekonyvek_afajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c240cee0-7e6b-4985-81e6-847fcb37de33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a17cc1d-5ba1-4a83-a703-e4e6c82b63ec","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Csokkenteni_fogjak_az_ekonyvek_afajat","timestamp":"2018. október. 19. 14:16","title":"Csökkenteni fogják az e-könyvek áfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A tényeket nem ismerni, hanem érezni kell – így tartják azok a populista, nacionalista erők, amelyek Európa-szerte a jövő májusi EP-választásokra készülnek. Ha a nyilvánosságot uralni tudják a témáikkal, akkor nyert ügyük van, ehhez azonban saját kommunikációs csatornák kiépítésére van szükségük. Az elmúlt hetekben öt másik európai szerkesztőséggel együtt a HVG is igyekezett utánajárni, hogyan igyekszik felülírni a valóságot az illiberális média. Mint kiderült, ezt a betegséget Magyarországon kívül is ismerik, legfeljebb itthon lényegesen előrehaladottabb stádiumban jár. ","shortLead":"A tényeket nem ismerni, hanem érezni kell – így tartják azok a populista, nacionalista erők, amelyek Európa-szerte...","id":"20181020_Ossztuz_a_kritikus_mediara_het_lepes_amelyben_a_fasoszfera_elpusztitja_a_sajtot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f93ee-0706-46d1-a2f3-6b9869d66951","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Ossztuz_a_kritikus_mediara_het_lepes_amelyben_a_fasoszfera_elpusztitja_a_sajtot","timestamp":"2018. október. 20. 07:00","title":"Össztűz a kritikus médiára: hét lépés, amelyben a fasoszféra elpusztítja a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99b0c60-5a72-41a5-8a77-70708ecf010a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tervvel állt elő a kínai űrprogram fő beszállítója: egy fénylő mű-Holdat lőnének fel a világűrbe, ami miatt nem lenne szükség többé az utcai lámpákra.","shortLead":"Nagyszabású tervvel állt elő a kínai űrprogram fő beszállítója: egy fénylő mű-Holdat lőnének fel a világűrbe, ami miatt...","id":"20181019_Mesterseges_holddal_vilagitana_egy_kinai_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99b0c60-5a72-41a5-8a77-70708ecf010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6cc452-e89a-4147-9a2e-c33f96b4645a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Mesterseges_holddal_vilagitana_egy_kinai_varos","timestamp":"2018. október. 19. 10:35","title":"Kína 2020-ra fellőne egy mű-Holdat, ami bevilágítana egy egész várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatokat terelték be a karámba a Kárpátokon túli faluban, amikor a medve az állatokra támadt. Az asszony az állatok, a férj pedig felesége segítségére sietett.","shortLead":"Az állatokat terelték be a karámba a Kárpátokon túli faluban, amikor a medve az állatokra támadt. Az asszony...","id":"20181019_Fejszevel_csapta_agyon_a_felesegere_tamado_medvet_a_roman_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb1903f-4aee-4c63-a139-55a870ea0b96","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Fejszevel_csapta_agyon_a_felesegere_tamado_medvet_a_roman_ferfi","timestamp":"2018. október. 19. 15:31","title":"Fejszével ütötte agyon a feleségére támadó medvét a román férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]