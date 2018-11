Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"Pálmai Erika, Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az állampolgár több lehetőséget kap a hivatalokkal szembeni vitás ügyeiben, az állam pedig önmagát optimalizáló közigazgatással gazdagodik – így érvel az új bírósági rendszer kiépítése mellett Trócsányi László igazságügyi miniszter. Hallgatni sem bírja a politikai sejtetéseket, jövőre pedig felülvizsgálja a rendes bíróságok működését is.","shortLead":"Az állampolgár több lehetőséget kap a hivatalokkal szembeni vitás ügyeiben, az állam pedig önmagát optimalizáló...","id":"20181118_Trocsanyi_Laszlo_le_fogom_gyozni_a_bizalmatlansagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5454e319-6c96-45d2-869b-cf9abb9de334","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Trocsanyi_Laszlo_le_fogom_gyozni_a_bizalmatlansagot","timestamp":"2018. november. 18. 17:30","title":"Trócsányi László: Le fogom győzni a bizalmatlanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ae314e-94eb-4a3f-b1c8-1962c6aa5714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné a bevételeiket. Egyelőre azonban csak a szabadalom született meg.","shortLead":"A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné...","id":"20181118_dyson_legtisztito_fejhallgato_szmog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8ae314e-94eb-4a3f-b1c8-1962c6aa5714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404288d7-4081-43ab-867a-51b983fe10a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_dyson_legtisztito_fejhallgato_szmog","timestamp":"2018. november. 18. 10:03","title":"Izgalmas újdonságon dolgozik a Dyson: aki ezt felveszi, az tisztább levegőt szívhat, sőt zenét is hallgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új funkciót szúrtak ki nemrég a Google keresőjében: a találatok mellett a kommenteket is megjeleníti a kereső. Egyelőre az élő sporteseményeknél tesztelik a funkciót, de ha bejön, szélesebb körben is elterjedhet.","shortLead":"Egy új funkciót szúrtak ki nemrég a Google keresőjében: a találatok mellett a kommenteket is megjeleníti a kereső...","id":"20181119_google_kereses_talalatok_komment_hozzaszolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096cd0c6-6c68-4646-913c-e96425fb04f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_google_kereses_talalatok_komment_hozzaszolas","timestamp":"2018. november. 19. 09:33","title":"Gyakrabban kereshet majd a Google-ön, ha ezt az új funkciót bevezetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban valóban magasabb vámmal sújtják az amerikai bort, mint a franciát az USA-ban – de a tarifát nem Párizs, hanem az EU határozza meg. ","shortLead":"Franciaországban valóban magasabb vámmal sújtják az amerikai bort, mint a franciát az USA-ban – de a tarifát nem...","id":"20181119_Trumpnak_ebben_a_kerdesben_igaza_van_csakhogy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc67969-ef38-4aad-b08d-d76ec67ae972","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Trumpnak_ebben_a_kerdesben_igaza_van_csakhogy","timestamp":"2018. november. 19. 06:51","title":"Trumpnak ebben a kérdésben igaza van, csakhogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","shortLead":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. ","id":"20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858263de-13df-407c-8def-a7e7518202ff","keywords":null,"link":"/sport/20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","timestamp":"2018. november. 19. 05:21","title":"Csúnyán megleckéztette Belgiumot a svájci válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik, a Naprendszerünkben mozgó üstökös.","shortLead":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik...","id":"20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c060b13a-6d3e-4282-924a-9d84e5deb881","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","timestamp":"2018. november. 19. 11:03","title":"Most akkor ufó vagy nem? Idegenek küldték? Egyre több a rejtély a hosszúkás üstökös körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]