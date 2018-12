Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb24eddf-bdf9-418d-9d94-5b8c0a64b6a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így akarnak “köszönetet” mondani, hogy megszűnt a hajléktalanság, hogy nem kell többet bajlódni a független bíróságokkal. ","shortLead":"Így akarnak “köszönetet” mondani, hogy megszűnt a hajléktalanság, hogy nem kell többet bajlódni a független...","id":"20181219_Osszkaracsonyi_Bekemenetet_szervez_halabol_a_Ketfarku","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb24eddf-bdf9-418d-9d94-5b8c0a64b6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e38304-a6a2-47a4-824a-ec8b4971bdee","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Osszkaracsonyi_Bekemenetet_szervez_halabol_a_Ketfarku","timestamp":"2018. december. 19. 05:52","title":"Összkarácsonyi Békemenetet szervez “hálából” a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","shortLead":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","id":"20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a190717-d227-49a4-b7b2-d5b19e2f6aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","timestamp":"2018. december. 18. 13:37","title":"A II. kerületben kezdik majd el tesztelni az iskolabuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23fb23-d8e3-4e04-bca8-a95a54d9cef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M2 Competition a valaha készült egyik legélvezetesebb BMW, mely az M4-ből érkezett motorral igen komoly produkciót ad elő.","shortLead":"Az M2 Competition a valaha készült egyik legélvezetesebb BMW, mely az M4-ből érkezett motorral igen komoly produkciót...","id":"20181218_vizsgazik_a_kis_meregzsak_igy_gyorsul_0rol_270re_a_bmw_m2_competition__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23fb23-d8e3-4e04-bca8-a95a54d9cef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643c6eef-0267-44c0-be47-efcfb1483ef3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_vizsgazik_a_kis_meregzsak_igy_gyorsul_0rol_270re_a_bmw_m2_competition__video","timestamp":"2018. december. 18. 13:21","title":"Vizsgázik a kis méregzsák: így gyorsul 0-ról 270-re a BMW M2 Competition - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3a63fd-71aa-4c7e-9132-1dcf4b21c43c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon több demonstrációt is szerveznek még karácsony előtt.","shortLead":"A Facebookon több demonstrációt is szerveznek még karácsony előtt.","id":"20181219_Tobb_europai_nagyvarosban_is_tuntetnek_magyarok_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d3a63fd-71aa-4c7e-9132-1dcf4b21c43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e03bdd-1934-4ce3-9646-9aaa39ac4a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tobb_europai_nagyvarosban_is_tuntetnek_magyarok_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2018. december. 19. 11:07","title":"Több európai nagyvárosban is tüntetnek magyarok a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","shortLead":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","id":"20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46f851c-e45d-454e-8ca1-9f3afeee25b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","timestamp":"2018. december. 18. 14:02","title":"A jobbikos Staudt Gábor lemondott a parlamenti mandátumáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","shortLead":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","id":"20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b6b69-773f-4cb4-bc1e-6afc762a0c6a","keywords":null,"link":"/sport/20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","timestamp":"2018. december. 19. 16:18","title":"Kirúgták, de Mourinhónak nincs mit mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait bilincsben vitték el - értesült az Index. Azt egyelőre a megyei rendőrség és a TEK is tagadja, hogy az ő akciójukról lett volna szó.","shortLead":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait...","id":"20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf5d886-d15e-4a9c-a919-4b6f1ebd1ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 19. 14:04","title":"Megbilincselve vittek el egy volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a378848-8f3c-4132-8a03-7df6fc10b7d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már korábban közölték, hogy a Szojuz MSZ-09 orbitális kabinján keletkezett apró lyuk nem jelent veszélyt a legénységre, amikor visszatér a Földre.","shortLead":"Már korábban közölték, hogy a Szojuz MSZ-09 orbitális kabinján keletkezett apró lyuk nem jelent veszélyt a legénységre...","id":"20181220_Apro_lyuk_a_kabinon_siman_foldet_ert_a_Szojuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a378848-8f3c-4132-8a03-7df6fc10b7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288c877f-1d03-482f-a432-dd9bd2016838","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_Apro_lyuk_a_kabinon_siman_foldet_ert_a_Szojuz","timestamp":"2018. december. 20. 08:39","title":"Apró lyuk a kabinon: simán földet ért a Szojuz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]