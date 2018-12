Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","id":"20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e9a91a-0a70-4f7d-a0f6-97f0ec07472e","keywords":null,"link":"/sport/20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. december. 24. 16:08","title":"Döntött a bíróság: Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte az indonéziai katasztrófavédelem.","shortLead":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte...","id":"20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206708b-5b04-4e2a-9549-b724afacfac6","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","timestamp":"2018. december. 23. 07:27","title":"Durva szökőár pusztított Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b90228d-bc40-4cc6-be0c-607a315078b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A karácsony itt van mindjárt, de a Mercedes-AMG már most prezentálta ajándékát az új AMG A45 előzetes videóját.","shortLead":"A karácsony itt van mindjárt, de a Mercedes-AMG már most prezentálta ajándékát az új AMG A45 előzetes videóját.","id":"20181222_mercedes_amg_a45_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b90228d-bc40-4cc6-be0c-607a315078b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f941f44-d44c-4462-badf-338367aaa904","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_mercedes_amg_a45_karacsony","timestamp":"2018. december. 23. 04:07","title":"Az új AMG A45 a Mercedes karácsonyi ajándéka - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08c2ec-3571-4857-895e-bd8e449167e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan hagyományosnak mondható módon az Ételt az Életért Alapítvány idén karácsonyra is meghirdette jótékonysági ételosztását. Több száz tonna tartós élelmiszert és több ezer tál meleg ebédet osztanak ki idén is. Újdonság a „Küldj jókívánságot a szeretetfára” elnevezésű akció, amivel szeretnék felhívni a figyelmet a gondoskodás erejére. Az adventi akciók csúcspontja a Blaha Lujza téri ételosztás.","shortLead":"Lassan hagyományosnak mondható módon az Ételt az Életért Alapítvány idén karácsonyra is meghirdette jótékonysági...","id":"20181224_Ma_senki_se_maradjon_ehen_etelt_osztanak_a_Blaha_Lujza_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f08c2ec-3571-4857-895e-bd8e449167e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7341b0f8-4d7f-4876-b7c6-e6b4165f2838","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Ma_senki_se_maradjon_ehen_etelt_osztanak_a_Blaha_Lujza_teren","timestamp":"2018. december. 24. 12:50","title":"Ma senki se maradjon éhen: ételt osztanak a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc12d909-c727-4757-ab41-8138bdd8cd4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombati belgrádi tiltakozáson az egyik nagy transzparensen Orbán Viktor neve is szerepelt.","shortLead":"A szombati belgrádi tiltakozáson az egyik nagy transzparensen Orbán Viktor neve is szerepelt.","id":"20181223_Orban_Viktornak_is_uzent_a_szerb_kozmedianal_tunteto_tomeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc12d909-c727-4757-ab41-8138bdd8cd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699e2195-1e19-461c-9bed-777257f8dd42","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Orban_Viktornak_is_uzent_a_szerb_kozmedianal_tunteto_tomeg","timestamp":"2018. december. 23. 20:54","title":"Orbán Viktornak is üzent a szerb közmédiánál tüntető tömeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. ","shortLead":"Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. ","id":"20181223_Elarverezik_Ceauescu_terepjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d33ead6-2441-48ec-936b-c2f9f0c35192","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_Elarverezik_Ceauescu_terepjarojat","timestamp":"2018. december. 23. 22:04","title":"Elárverezik Ceaușescu terepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak egy koncerten 33 ember vesztette életét.","shortLead":"Csak egy koncerten 33 ember vesztette életét.","id":"20181223_Durvan_megugrott_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5266c165-f1e0-4e3d-b155-58fb415dab93","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Durvan_megugrott_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. december. 23. 11:55","title":"Durván megugrott az indonéziai szökőár áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok. A legfrissebb eladási adatok alapján egyértelműnek tűnik, hogy nagy számban kerülnek majd a karácsonyfa alá. Íme a népszerűségi sorrend.","shortLead":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok...","id":"20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563b503-1586-4f4a-a940-87bdcf1d3c5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","timestamp":"2018. december. 23. 12:33","title":"Ez lesz idén az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]