[{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazánkban ugyan nem tiltják az álló helyzeti motormelegítést, de több országban igen. Hol kisebb, hol nagyobb büntetés jár érte.","shortLead":"Hazánkban ugyan nem tiltják az álló helyzeti motormelegítést, de több országban igen. Hol kisebb, hol nagyobb büntetés...","id":"20190109_indulas_elotti_motormelegites_a_szomszedban_akar_16_millio_forintos_birsag_is_jarhat_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cddd31a-f891-44d0-b33a-2f58bf2440a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_indulas_elotti_motormelegites_a_szomszedban_akar_16_millio_forintos_birsag_is_jarhat_erte","timestamp":"2019. január. 09. 06:41","title":"Indulás előtti motormelegítés: a szomszédban akár 1,6 millió forintos bírság is járhat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936c9fe6-5ed8-47a5-8bee-97590e768849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autóúton járőröző rendőrök segítségével visszakerültek gazdájukhoz.","shortLead":"Az autóúton járőröző rendőrök segítségével visszakerültek gazdájukhoz.","id":"20190110_m0_autout_kutya_mentes_rendorseg_kozutkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=936c9fe6-5ed8-47a5-8bee-97590e768849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d017fa-481c-4091-9be0-e93cae2eba1e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_m0_autout_kutya_mentes_rendorseg_kozutkezelo","timestamp":"2019. január. 10. 13:27","title":"Elcsatangolt kutyákat mentettek rendőrök a forgalmas M0-sról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76776848-8b36-4861-94bb-95e05c860692","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg. Az állampolgári jogok biztosa azt nehezményezi, hogy egy csoport fogyatékkal élő nem vásárolhatott kedvezményes belépőt, pedig minden hatósági igazolvánnyal rendelkeztek. A probléma azonban nem egyedi: Magyarországon a fogyatékosság önmagában nem jogosít fel kedvezményekre.","shortLead":"A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg...","id":"20190109_Meltanytalan_hogy_nem_mehettek_be_kedvezmenyes_jeggyel_a_fogyatekossaggal_elok_a_veszpremi_allatkertbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76776848-8b36-4861-94bb-95e05c860692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dd3c08-b575-498f-86f7-709fcc479cd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Meltanytalan_hogy_nem_mehettek_be_kedvezmenyes_jeggyel_a_fogyatekossaggal_elok_a_veszpremi_allatkertbe","timestamp":"2019. január. 09. 15:20","title":"Megalázó az ombudsman szerint, hogy a fogyatékosság nem elég egy kedvezményhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","shortLead":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","id":"20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165c8591-11e5-465c-8b91-d9515f1c5451","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","timestamp":"2019. január. 10. 12:14","title":"A kínaiak is megkapták a maguk új 3-as BMW-jét, ami persze 11 centi pluszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f48326-f47b-4e0c-86c5-73980ac90924","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A levelet író főtitkár szerint a sikeres gazdaság tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek, nem pedig a túlórakeret növelése. ","shortLead":"A levelet író főtitkár szerint a sikeres gazdaság tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek, nem pedig...","id":"20190109_Aggodnak_a_tuloratorveny_miatt_ezert_levelet_irt_Orbannak_az_Europai_Szakszervezeti_Szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f48326-f47b-4e0c-86c5-73980ac90924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b944f-e9ba-418b-882a-58eab3a06839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Aggodnak_a_tuloratorveny_miatt_ezert_levelet_irt_Orbannak_az_Europai_Szakszervezeti_Szovetseg","timestamp":"2019. január. 09. 20:41","title":"Levélben üzent Orbánnak az Európai Szakszervezeti Szövetség a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délen, délkeleten, valamint nyugaton sok lesz a felhő, másutt ugyanakkor szakadozott felhőtakaróra, több-kevesebb napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"Délen, délkeleten, valamint nyugaton sok lesz a felhő, másutt ugyanakkor szakadozott felhőtakaróra, több-kevesebb...","id":"20190110_hofuvas_havazas_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd384df2-e1ea-495b-8e56-10ad713c0a45","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_hofuvas_havazas_figyelmeztetes_meteorologia_idojaras","timestamp":"2019. január. 10. 05:14","title":"Ma hófúvásra figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","shortLead":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","id":"20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1231b7-fa47-40bd-8001-6f0496e52422","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","timestamp":"2019. január. 09. 17:23","title":"Elpusztult George, a világ legmagányosabb csigája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont: február 20.","shortLead":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont...","id":"20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fef724e-9f19-48e2-a0b0-c57eb4f9c0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","timestamp":"2019. január. 10. 17:33","title":"Hivatalos: megvan, mikor jön a Samsung új csúcsmobilja, a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]