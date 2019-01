Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség vasárnap hajnalban.","shortLead":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség...","id":"20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98cb11d-5001-481e-b5cc-4e1b46f22e14","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","timestamp":"2019. január. 13. 07:52","title":"Halálos baleset történt Kesztölcnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a szent tudományért szaglászik odafenn a Jádenyuszi-2.","shortLead":"Nemcsak a szent tudományért szaglászik odafenn a Jádenyuszi-2.","id":"20190111_Uzemanyagot_kereshet_a_Holdon_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c13574-44d5-43f3-8b93-2d66c28e9c3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_Uzemanyagot_kereshet_a_Holdon_Kina","timestamp":"2019. január. 11. 10:33","title":"Üzemanyagot kereshet a Holdon Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Carlos Ghosnról kiderült, hogy nem fizet vagyonadót Franciaországban, mert hivatalosan Hollandiában van bejelentve.","shortLead":"Carlos Ghosnról kiderült, hogy nem fizet vagyonadót Franciaországban, mert hivatalosan Hollandiában van bejelentve.","id":"20190111_Francia_tenyfeltaro_ujsagirok_otthon_is_lebuktattak_a_Japanban_lekapcsolt_autokiralyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90714789-6bc1-427e-98dc-9c805f1ba381","keywords":null,"link":"/kkv/20190111_Francia_tenyfeltaro_ujsagirok_otthon_is_lebuktattak_a_Japanban_lekapcsolt_autokiralyt","timestamp":"2019. január. 11. 11:13","title":"Francia tényfeltáró újságírók otthon is lebuktatták a Japánban lekapcsolt autókirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Görögország is elismeri, elhárulnak az akadályok Macedónia EU- és NATO-csatlakozása elől, a görögök ugyanis névvita miatt eddig mindkettőt blokkolták.","shortLead":"Ha Görögország is elismeri, elhárulnak az akadályok Macedónia EU- és NATO-csatlakozása elől, a görögök ugyanis névvita...","id":"20190111_Az_utolso_lepes_is_megvan_EszakMacedonia_lesz_Macedonia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eda1b1-ef81-4e30-b21d-766ab0de95d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Az_utolso_lepes_is_megvan_EszakMacedonia_lesz_Macedonia","timestamp":"2019. január. 11. 21:15","title":"Az utolsó lépés is megvan: Észak-Macedónia lesz Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","shortLead":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","id":"20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91db688-b41e-452c-bd1a-4ca06181fac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","timestamp":"2019. január. 11. 10:33","title":"Fekete-Győr András: Orbán lehetőségei a börtön vagy Putyin Oroszországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","shortLead":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","id":"20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b814f518-0006-4ba1-89d0-4d4880093db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Robbanás volt a párizsi Operaház közelében, két tűzoltó meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91eb91e-a422-4b67-8297-9cce471dac65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rally 2 világbajnokkal elég merész dolgokra képes egy szabadidő-autó is.","shortLead":"Rally 2 világbajnokkal elég merész dolgokra képes egy szabadidő-autó is.","id":"20190111_skoda_kodiaq_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f91eb91e-a422-4b67-8297-9cce471dac65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2590ad01-e905-44f6-9a56-699425498ab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_skoda_kodiaq_rs","timestamp":"2019. január. 11. 09:39","title":"Rali-vb-s bajnokra bízták a legizmosabb Skoda Kodiaqot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec99965-6219-4008-b7b4-1f368b35c4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszer csak valaki egy mikrofonnal jelent meg az Educatio kiállítás színpadán, illetve több diák a széksorok között kezdett akcióba, és háromperces üzenetben mondták el a politikusnak, hogy elegük van a felsőoktatás tönkretételéből.","shortLead":"Egyszer csak valaki egy mikrofonnal jelent meg az Educatio kiállítás színpadán, illetve több diák a széksorok között...","id":"20190112_Duhos_diakok_trollkodtak_meg_a_helyettes_allamtitkar_oktatasrol_szolo_eloadasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ec99965-6219-4008-b7b4-1f368b35c4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5cef23-1533-40b2-908c-5fe4320548f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Duhos_diakok_trollkodtak_meg_a_helyettes_allamtitkar_oktatasrol_szolo_eloadasat","timestamp":"2019. január. 12. 12:32","title":"Dühös diákok trollkodták meg a helyettes államtitkár oktatásról szóló előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]