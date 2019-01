Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben is mínuszok lesznek.","shortLead":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben...","id":"20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5606913b-2342-4945-ae2e-85f42a3f3144","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","timestamp":"2019. január. 20. 16:57","title":"És íme, újra itt a tél: ilyen időre számítson a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","shortLead":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","id":"20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dc700e-3edc-4c26-97e6-762fecd6b56e","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","timestamp":"2019. január. 21. 20:23","title":"Még sosem gyilkoltak annyit Mexikóban, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","shortLead":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","id":"20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acba27-1c4f-4eb6-9cab-36db0b7e5bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","timestamp":"2019. január. 20. 21:24","title":"Rátámadt a saját családjára, és megölte a kisbabájukat is az oregoni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6f5ebe-ccc8-4919-963d-60ea91c01c94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsírsejtekké alakítani egerekben a Bázeli Egyetem kutatóinak. Ezáltal a tumorsejtek nem tudtak többé áttéteket képezni.","shortLead":"Egy kombinált terápia segítségével sikerült ráksejteket zsírsejtekké alakítani egerekben a Bázeli Egyetem kutatóinak...","id":"20190121_tumorsejtek_atprogramozasa_zsirsejtek_emt_attetek_megakadalyozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f5ebe-ccc8-4919-963d-60ea91c01c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d5bd81-13f8-421b-8d8e-8ad220d0d553","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_tumorsejtek_atprogramozasa_zsirsejtek_emt_attetek_megakadalyozasa","timestamp":"2019. január. 21. 11:03","title":"Ez már áttörés: sikerült a rákos sejteket átprogramozni ártalmatlan zsírsejtekké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három hónapja szerzett Andy Vajna tulajdonrészt az Est Mediában, most a cég mindenkit nyugtat: Vajna halála sem változtat a terveiken.","shortLead":"Három hónapja szerzett Andy Vajna tulajdonrészt az Est Mediában, most a cég mindenkit nyugtat: Vajna halála sem...","id":"20190121_Mi_lesz_a_ceggel_amelybe_nemreg_bevasarolta_magat_Andy_Vajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dcc08d-17c8-46b8-b1cc-34dbea7e71d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Mi_lesz_a_ceggel_amelybe_nemreg_bevasarolta_magat_Andy_Vajna","timestamp":"2019. január. 21. 08:28","title":"Mi lesz a céggel, amelybe nemrég bevásárolta magát Andy Vajna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök zárás előtt sétálgatott a plázában. ","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök zárás előtt sétálgatott a plázában. ","id":"20190121_Most_a_Westendben_videoztak_le_Gruevszkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60ac108-4692-43ec-895b-1bae6dd58ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Most_a_Westendben_videoztak_le_Gruevszkit","timestamp":"2019. január. 21. 06:04","title":"Most a Westendben videózták le Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legtöbb embert foglalkoztató állami vállalat sem vezeti be az új változásokat.","shortLead":"Az egyik legtöbb embert foglalkoztató állami vállalat sem vezeti be az új változásokat.","id":"20190121_A_MAV_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b951f97-3498-424f-b775-58b4b6501855","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_A_MAV_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. január. 21. 14:35","title":"A MÁV is nemet mondott a túlóratörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d387e3-9a58-43c1-96c6-54f76f721127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A halálos agytumor sejtjeit megtámadó nanorészecskéket alkottak spanyol tudósok: behatolnak a tumorba és a gyógyszereket közvetlenül a rákos sejtekbe irányítják.","shortLead":"A halálos agytumor sejtjeit megtámadó nanorészecskéket alkottak spanyol tudósok: behatolnak a tumorba és...","id":"201901120_agytumor_glioblastoma_nanoreszecskek_cimus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d387e3-9a58-43c1-96c6-54f76f721127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a39249-abbf-4bcf-9d85-e3897db722c4","keywords":null,"link":"/tudomany/201901120_agytumor_glioblastoma_nanoreszecskek_cimus","timestamp":"2019. január. 20. 08:03","title":"Nanorészecskékkel támadtak az agytumorra spanyol tudósok, és úgy néz ki, hogy eredményesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]