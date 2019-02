Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d166c9da-8635-4414-83a8-eba0330a0c6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy az EA és a Respawn új videojátéka elérje első komolyabb eredményét. ","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy az EA és a Respawn új videojátéka elérje első komolyabb eredményét. ","id":"20190206_ea_respawn_entertainment_apex_legends_battle_royale_ingyenes_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d166c9da-8635-4414-83a8-eba0330a0c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c9dce2-c899-4085-bcd8-85d28b3b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_ea_respawn_entertainment_apex_legends_battle_royale_ingyenes_jatek","timestamp":"2019. február. 06. 21:03","title":"Pár óra alatt egymillióan ugrottak rá egy ingyenes játékra, már ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti számából megtudhatja azt is, hogy már többségben vannak azok, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok.","shortLead":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti...","id":"20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5f9d61-f3a9-4c45-b6cc-efc3e8bc5f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 06. 13:25","title":"Medián: Félmillió támogatót veszített el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 280 millió forintnyi jüant vett magához egy kínai bank szoftverfejlesztője, miután észrevett egy súlyos, ám mindenki más előtt ismeretlen hibát. Hónapokon át dőzsölt, de végül lebukott.","shortLead":"Összesen 280 millió forintnyi jüant vett magához egy kínai bank szoftverfejlesztője, miután észrevett egy súlyos, ám...","id":"20190206_qin_qisheng_huaszia_bank_atm_biztonsagi_res_szoftverfejleszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a52735b-f26e-41ab-b0c5-0cc580eec9e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_qin_qisheng_huaszia_bank_atm_biztonsagi_res_szoftverfejleszto","timestamp":"2019. február. 06. 16:03","title":"Talált egy biztonsági rést, kihasználta, 280 millió forintnyi pénzt emelt le a kínai bank automatáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d32b24-dd79-4371-801e-c01cf68156bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gyalogos a helyszínen életét veszítette. ","shortLead":"A gyalogos a helyszínen életét veszítette. ","id":"20190206_Teherauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Soroksaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d32b24-dd79-4371-801e-c01cf68156bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ede61-29aa-443d-b99d-1556c6fcd4e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Teherauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Soroksaron","timestamp":"2019. február. 06. 08:10","title":"Teherautó gázolt halálra egy gyalogost Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil világbajnok és aranylabdás focista teqball-kihívást hirdetett.","shortLead":"A brazil világbajnok és aranylabdás focista teqball-kihívást hirdetett.","id":"20190207_ronaldinho_teqball_kihivas_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db9fa1f-3f5a-4bc2-b517-7969abe53f1f","keywords":null,"link":"/sport/20190207_ronaldinho_teqball_kihivas_instagram","timestamp":"2019. február. 07. 10:58","title":"Lenyomná Ronaldinhót? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19dccc6-263d-4b87-853f-2901de6106e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év második legerősebb hónapja lett a december a magyar ipar számára, a 2018-as növekedés így 3,6 százalékos lett.","shortLead":"Az év második legerősebb hónapja lett a december a magyar ipar számára, a 2018-as növekedés így 3,6 százalékos lett.","id":"20190207_Meglepoen_eros_volt_a_magyar_ipar_az_ev_vegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19dccc6-263d-4b87-853f-2901de6106e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8bbffc-ef1f-472b-82ba-8f9f2e0a3f0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Meglepoen_eros_volt_a_magyar_ipar_az_ev_vegen","timestamp":"2019. február. 07. 09:28","title":"Meglepően erős volt a magyar ipar az év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak, hogy bebizonyosodik: a rendszeres marihuánafogyasztás egyértelműen rosszat tesz a férfiak termékenységének. Tévedtek.","shortLead":"Több mint 600 férfi spermiumszámát mérték meg kutatók egy meddőségi klinikán. A szakemberek arra számítottak...","id":"20190206_Marihuana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252b5786-7513-4e79-9e72-d64298552b27","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Marihuana","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Meglepő összefüggést találtak a spermiumszám és a kannabiszfogyasztás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]