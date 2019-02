Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt év után befejezte a működését az Opportunity.","shortLead":"Tizenöt év után befejezte a működését az Opportunity.","id":"20190213_Opportunity_marsjaro_porvihar_nasa_mars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e7dc51-04ca-4d47-b032-88c78dd1d572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_Opportunity_marsjaro_porvihar_nasa_mars","timestamp":"2019. február. 13. 21:13","title":"Halottnak nyilvánították az Opportunity marsjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának lehetőségeit.\r

","shortLead":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának...","id":"20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535c375d-a692-413e-8688-5597c3f7c4d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","timestamp":"2019. február. 13. 20:58","title":"Az Európai Parlament ösztönözné az orvosi kannabisz használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan nem telik el úgy hónap, hogy ne derülne ki valamilyen újabb szolgáltatást érintő adatszivárgás. Ezúttal a sok millió felhasználóval rendelkező 500px oldala került bajba.","shortLead":"Lassan nem telik el úgy hónap, hogy ne derülne ki valamilyen újabb szolgáltatást érintő adatszivárgás. Ezúttal a sok...","id":"20190214_adatszivargas_hackertamadas_500px_kepmegoszto_oldal_szemelyes_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4772ff72-ba03-4814-8d71-e8eff23e94b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_adatszivargas_hackertamadas_500px_kepmegoszto_oldal_szemelyes_adat","timestamp":"2019. február. 14. 11:33","title":"Sürgősen változtasson jelszót, ha fent van ezen a fotós oldalon, milliószámra szivárogtak ki az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljessé vált a Telekom VOLT Fesztivál nemzetközi programja: a szervezők által bejelentett új nevek között szerepel a Black Eyed Peas, a Cypress Hill, a Papa Roach, az Ugly Kid Joe és a Nouvelle Vague is.","shortLead":"Teljessé vált a Telekom VOLT Fesztivál nemzetközi programja: a szervezők által bejelentett új nevek között szerepel...","id":"20190214_Tiz_ev_utan_ismet_turnezik_a_Black_Eyed_Peas_es_rogton_a_VOLT_Fesztivalon_lep_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03066ef5-423a-49f7-b202-50b8074ebd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632542d-6b8b-4303-99a5-ecf198cc25b5","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Tiz_ev_utan_ismet_turnezik_a_Black_Eyed_Peas_es_rogton_a_VOLT_Fesztivalon_lep_fel","timestamp":"2019. február. 14. 15:50","title":"Tíz év után ismét turnézik a Black Eyed Peas, és rögtön a VOLT Fesztiválon lép fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet. Stef Blok külügyminiszter egy Twitter-üzenetben meg is osztotta a világgal a Brexit-szörny képét, s hozzátette: vigyázzanak a hollandok arra, hogy a Brexit ne álljon, vagy ne feküdjön az útjukba.","shortLead":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet...","id":"20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695204-2973-4938-a4b0-c00dfc7684a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","timestamp":"2019. február. 14. 15:28","title":"Brexit-szörnnyel készülnek a hollandok a brit kilépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő sörmennyiséget. \r

","shortLead":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő...","id":"20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d782b4e8-7596-46e0-8f77-3791e48fd6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","timestamp":"2019. február. 13. 19:03","title":"Valóra vált a csaposok álma: itt az okoshordó, amelyik jelez, ha fogytán a sörkészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies erényeinek elismerését\".","shortLead":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies...","id":"20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadad396-7a02-4443-859c-86cf354f6234","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","timestamp":"2019. február. 13. 15:15","title":"Egy lépéssel közelebb került a boldoggá avatáshoz Mindszenty József bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72018ade-ab63-4912-aee2-06df78a8cd36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először láthatjuk a hamarosan érkező Samsung Galaxy S10+-t olyan videón, amelyen valaki már a kezében tartja a készüléket.","shortLead":"Először láthatjuk a hamarosan érkező Samsung Galaxy S10+-t olyan videón, amelyen valaki már a kezében tartja...","id":"20190214_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72018ade-ab63-4912-aee2-06df78a8cd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288f69ea-f4bd-4aed-b2db-f4e9684b7b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","timestamp":"2019. február. 14. 13:33","title":"Kiszivárgott egy videó, először látni a végleges Samsung Galaxy S10+-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]