[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos feltételes szabadságra bocsátását.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos...","id":"20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9d807e-0463-49ef-8a5d-39f409195d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","timestamp":"2019. február. 19. 13:14","title":"Nem engedik ki a börtönből Magda Marinkót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áldását adta a bíróság annak a 16 éves fiúnak a letartóztatásának a meghosszabbítására, aki tavaly szexuálisan közeledett egy 8 éves kislányhoz, majd megölte és testét a patakba dobta.","shortLead":"Áldását adta a bíróság annak a 16 éves fiúnak a letartóztatásának a meghosszabbítására, aki tavaly szexuálisan...","id":"20190220_Orizetben_marad_a_fiatalkoru_solyi_gyerekgyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86574957-86be-4e5f-a463-41bf089cbab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Orizetben_marad_a_fiatalkoru_solyi_gyerekgyilkos","timestamp":"2019. február. 20. 10:51","title":"Őrizetben marad a fiatalkorú sólyi gyerekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharcok keddi első mérkőzésén.","shortLead":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2592e5a-b754-41f7-ac66-9673f6caf9cf","keywords":null,"link":"/sport/20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","timestamp":"2019. február. 20. 07:58","title":"Izgalmas 0-0-k a BL-ben – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csontos Csaba szerint komoly határátlépés a magyar kormány részéről, hogy egy jelenleg is aktív, európai vezető politikust támadnak. ","shortLead":"Csontos Csaba szerint komoly határátlépés a magyar kormány részéről, hogy egy jelenleg is aktív, európai vezető... ","shortLead":"Szlovákia és Magyarország az elsők között szenvedné meg az amerikai autóipari védővámok bevezetését - írja a Bloomberg. ","id":"20190219_Sulyos_hatassal_lenne_Magyarorszagra_ha_Trump_megvamolna_az_europai_autoimportot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a3fd4-ded8-4fb2-a351-ba11cc176f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Sulyos_hatassal_lenne_Magyarorszagra_ha_Trump_megvamolna_az_europai_autoimportot","timestamp":"2019. február. 19. 18:14","title":"Súlyos hatással lenne Magyarországra Trump tervezett döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be333da-eb7a-4f24-a4af-32761b3407b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műanyagpadlóval borított vagy lángmentesítő anyagokkal kezelt bútorokkal felszerelt otthonokban élő gyerekek vérében és vizeletében jóval magasabb a potenciálisan ártalmas, félig illékony szerves vegyületek (SVOC) koncentrációja, mint azon társaiknál, akiknek otthonában nincsenek ilyen anyagok– állapították meg az amerikai Duke Egyetem kutatói.","shortLead":"A műanyagpadlóval borított vagy lángmentesítő anyagokkal kezelt bútorokkal felszerelt otthonokban élő gyerekek vérében...","id":"20190219_otthoni_mereganyagok_duke_egyetem_bbp_pbde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be333da-eb7a-4f24-a4af-32761b3407b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e1d1c3-3bcc-4934-b1ea-3113127b455c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_otthoni_mereganyagok_duke_egyetem_bbp_pbde","timestamp":"2019. február. 19. 19:03","title":"Nézzen szét otthon: már a gyerekek vérében és vizeletében is kimutathatóak az „otthoni méreganyagok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette, hogy indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson, de egyelőre nem tudni, hogy nyilvánosságra hozza-e a felvételt, és ha igen, mikor.","shortLead":"Az amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette, hogy indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson, de...","id":"20190219_bernie_sanders_szenator_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8f5b68-fa53-4a09-a7c3-6df98b8a4041","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_bernie_sanders_szenator_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. február. 19. 13:04","title":"Megint megpróbál elnök lenni Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","shortLead":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","id":"20190219_zarovonal_6os_ut_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a02f2b7-3262-4a8a-9205-ca9ce463639a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_zarovonal_6os_ut_video","timestamp":"2019. február. 19. 10:02","title":"Kézilabdacsapat ült a kisbuszban, amely hajszálnyira volt a frontális ütközéstől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]