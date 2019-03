Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190306_Torolte_az_osszes_fellepeset_a_Prodigy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b41626f-b12b-46a3-ba4d-607149013074","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Torolte_az_osszes_fellepeset_a_Prodigy","timestamp":"2019. március. 06. 16:31","title":"Törölte az összes fellépését a Prodigy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna semmisítenie azt az Alkotmánybíróságnak, mondja a Magyar Helsinki Bizottság. Ennek hiányában marad a bizonytalanság légköre.","shortLead":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna...","id":"20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30133bf0-d198-4b11-812b-7f024320ece2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","timestamp":"2019. március. 06. 16:55","title":"Helsinki Bizottság: Az Alkotmánybíróságnak meg kellett volna semmisítenie Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45502358-64a7-42fd-8fc7-000598ff876d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United a 94. percben jutott tizenegyeshez, és végül 3-1-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában, így a hazai 2-0-s vereséget követően jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből.\r

","shortLead":"A Manchester United a 94. percben jutott tizenegyeshez, és végül 3-1-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában...","id":"20190307_paris_saint_germain_manchester_united_labdarugo_bajnokok_ligaja_videobiro_bunteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45502358-64a7-42fd-8fc7-000598ff876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1620ba6-44d7-4912-981b-39168514ffaf","keywords":null,"link":"/sport/20190307_paris_saint_germain_manchester_united_labdarugo_bajnokok_ligaja_videobiro_bunteto","timestamp":"2019. március. 07. 05:41","title":"Drámai végkifejlet Párizsban: a videóbíró kellett a ManU továbbjutásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959340f3-ebab-4714-b758-4f39b5604d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Závecz Tibor szerint Puzsér Róbert is potens jelölt, de Karácsony Gergely integratív képessége jelenleg nagyobb az ellenzéki oldalon. ","shortLead":"Závecz Tibor szerint Puzsér Róbert is potens jelölt, de Karácsony Gergely integratív képessége jelenleg nagyobb...","id":"20190306_Zavecz_Puzserrol_A_tragarsagra_nem_kivanok_reagalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=959340f3-ebab-4714-b758-4f39b5604d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3556eb-f723-4db6-b0d9-304b9563faac","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Zavecz_Puzserrol_A_tragarsagra_nem_kivanok_reagalni","timestamp":"2019. március. 06. 15:45","title":"Závecz Puzsérról: \"A trágárságra nem kívánok reagálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először erősítették meg, hogy a Néppárton kívüli pártokkal is tárgyalt a Fidesz.","shortLead":"Először erősítették meg, hogy a Néppárton kívüli pártokkal is tárgyalt a Fidesz.","id":"20190306_Politico_Le_Pen_frakciojaval_targyal_a_Fidesz_hatha_hozzajuk_atulhetnek_a_Neppart_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526850fe-037b-4f3f-8388-c348270369bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Politico_Le_Pen_frakciojaval_targyal_a_Fidesz_hatha_hozzajuk_atulhetnek_a_Neppart_helyett","timestamp":"2019. március. 06. 08:01","title":"Politico: Le Pen frakciójával tárgyal a Fidesz, hátha hozzájuk átülhetnek a Néppárt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","shortLead":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","id":"20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd6cd-f7e4-4ca7-8676-48f65212dce5","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","timestamp":"2019. március. 06. 16:29","title":"Bezáratta az önkormányzat éjszakára az Auróra pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5a906e-3fec-4e5e-a418-6591addb840a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brie Larson elárulta, hogy külön stábtag foglalkozott vele, hogy megtanítsa menő pózba vágni magát.","shortLead":"Brie Larson elárulta, hogy külön stábtag foglalkozott vele, hogy megtanítsa menő pózba vágni magát.","id":"20190305_Csak_semmi_mosoly_tanitjak_a_kulsagot_a_Marvelnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f5a906e-3fec-4e5e-a418-6591addb840a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaa6748-f8fc-4df9-8625-06712c2f4f7d","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Csak_semmi_mosoly_tanitjak_a_kulsagot_a_Marvelnel","timestamp":"2019. március. 05. 10:48","title":"Csak semmi mosoly: a Marvelnél tanítják a kúlságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató ajánlatának dupláját kérik.","shortLead":"Az autóipari beszállító cégnél szerdán már tartottak egy kétórás, figyelmeztető munkabeszüntetést. A munkáltató...","id":"20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b891b8dc-1c67-420a-a557-14507347d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4464b0f3-5c1f-4b1d-ae81-f8698a2d517e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_egesz_jovo_heten_sztrajkolhatnak_egy_oroszlanyi_uzemben","timestamp":"2019. március. 06. 18:44","title":"Egész jövő héten sztrájkolhatnak egy oroszlányi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]