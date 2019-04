Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint a Brexit levét isszák.","shortLead":"A cég szerint a Brexit levét isszák.","id":"20190402_Meleg_a_pite_az_easyJetnel_nem_fogynak_a_jegyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da82c17-6e04-44b3-88d3-e89a69e6d49c","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Meleg_a_pite_az_easyJetnel_nem_fogynak_a_jegyek","timestamp":"2019. április. 02. 05:45","title":"Meleg a pite az easyJetnél, nem fogynak a jegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Nagyon boldog vagyok, de ez még nem a végeredmény” – mondta Volodimir Zelenszkij humorista, miután az exit pollok szerint 30 százalék körüli eredménnyel fölényesen megnyerte az ukrán elnökválasztás első fordulóját.","shortLead":"„Nagyon boldog vagyok, de ez még nem a végeredmény” – mondta Volodimir Zelenszkij humorista, miután az exit pollok...","id":"20190331_Zelenszkij_es_Porosenko_az_elso_fordulorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba30a59-47b9-4982-95ba-29c68b3c3c42","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Zelenszkij_es_Porosenko_az_elso_fordulorol","timestamp":"2019. március. 31. 21:29","title":"Zelenszkij és Porosenko az első fordulóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a486cdb5-0139-4488-b1ba-6aa1275dc703","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóság közlése szerint a biztonsági erőket is riadóztatták a mentéshez, mert a katasztrófa helyszíne nehezen közelíthető meg.","shortLead":"A hatóság közlése szerint a biztonsági erőket is riadóztatták a mentéshez, mert a katasztrófa helyszíne nehezen...","id":"20190331_Legalabb_25en_meghaltak_es_400an_megserultek_Nepalban_egy_viharban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a486cdb5-0139-4488-b1ba-6aa1275dc703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757341f9-0d57-40fc-a55e-c5a322a641a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Legalabb_25en_meghaltak_es_400an_megserultek_Nepalban_egy_viharban","timestamp":"2019. március. 31. 21:45","title":"Legalább 25-en meghaltak és 400-an megsérültek Nepálban egy viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száz éve, 1919. április 1-jén született Joseph Edward Murray Nobel-díjas amerikai plasztikai sebész, aki 1954-ben a világon elsőként hajtott végre emberen sikeres szervátültetést, egy egypetéjű ikerpáron végzett vese-transzplantációt.","shortLead":"Száz éve, 1919. április 1-jén született Joseph Edward Murray Nobel-díjas amerikai plasztikai sebész, aki 1954-ben...","id":"20190401_100_eve_szuletett_joseph_e_murray_szervatultetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8edb8ab-53fe-4f77-9249-086b5bb97136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_100_eve_szuletett_joseph_e_murray_szervatultetes","timestamp":"2019. április. 01. 11:03","title":"100 éve született az ember, akinek évente 100 ezren köszönhetik az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem közös EP-kampányról is tárgyalt az Európai Néppárt magyar tagszervezeteivel. A színfalak mögött pedig már készülnek a Bölcsek Tanácsának fogadására: rekordidő alatt készült el az a 130 oldalas dokumentum, amivel a még nem is létező vádakra akar reagálni a magyar kormánypárt. ","shortLead":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem...","id":"20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e283e4d8-5e0c-4c7a-833a-e402d4c6d2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 06:30","title":"Erdélyi kampánnyal erősítené helyzetét a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban vesztett pert Bayer Zsolt Hadházy Ákossal szemben, a sérelemdíjat ötforintosokban akarta kifizetni, de ezek egyelőre egy szekrényben vannak. ","shortLead":"Januárban vesztett pert Bayer Zsolt Hadházy Ákossal szemben, a sérelemdíjat ötforintosokban akarta kifizetni, de ezek...","id":"20190402_Bayer_meg_nem_adta_oda_Hadhazynak_az_otforintosait_a_Kuriahoz_fordult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aa5698-93a1-49b1-9b44-12424d8190e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Bayer_meg_nem_adta_oda_Hadhazynak_az_otforintosait_a_Kuriahoz_fordult","timestamp":"2019. április. 02. 15:01","title":"Bayer még nem adta oda Hadházynak az ötforintosait, a Kúriához fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190402_Eltunt_18_eves_fiut_keresnek_Egerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653e0b4f-979d-4c7a-8713-2cdd811ecebf","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Eltunt_18_eves_fiut_keresnek_Egerben","timestamp":"2019. április. 02. 15:29","title":"Eltűnt 18 éves fiút keresnek Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek lennének a győzelemre, ha összefognának.","shortLead":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek...","id":"20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10588ce-69d7-4ec2-95b3-783b27ff9099","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","timestamp":"2019. április. 02. 08:40","title":"Egy kutatás szerint minden ellenzéki a Fidesz ellen voksolna Szombathelyen, ha lenne közös jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]