"Egyetlen bolygónk van. Fontos lenne, hogy gondját viseljük" - Rekordszámú, összesen 326 997 nevezés érkezett a világ 195 országából az év egyik legfontosabb fotós eseményére, az idei Sony World Photography nemzetközi fotópályázatra. A nyerteseket – a tíz professzionális kategória győzteseinek és döntőseinek névsorát – a londoni díjátadó gálán hirdették ki. 3500 éves sírhelyet tártak fel Egyiptomban, előkerült egy múmia is - Egy 3500 éves sírt, valamint egy legkevesebb i. e. 1069-ből való koporsót és benne egy múmiát tártak fel a régészek a dél-egyiptomi Luxor két helyszínén.

Vekerdy Tamás: Ha békén hagyod a gyereket, magától megtalálja az útját - A gyerekpszichológus otthon nem akarta a szakmáját gyakorolni.

A legújabb divat: a nyaraló - Elképesztően megnőtt a kereslet, van, ahol 100 százaléknál is nagyobb mértékben nőtt az érdeklődés a nyaralók iránt.

Még gazdagabbak lettek az orosz milliárdosok – íme a lista - 24 milliárd dollár kellett az idén ahhoz, hogy valaki az oroszországi milliárdosok listájának élére kerüljön, s ez most a Novatek és a Szibur energiaipari vállalatok legnagyobb részvényesének, Leonyid Mihelszonnak sikerült. Tavaly még elég volt 19 milliárd is, akkor Vlagyimir Liszin volt a leggazdagabb orosz.

Amerika komoly szankciókat vezetett be Kuba, Nicaragua és Venezuela ellen - Az USA-ban élő kubai családok limitált mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak, de korlátozzák a Kubába irányuló utazásokat is. ","shortLead":"E-mailekkel próbálják elérni, hogy pénzt utaljanak nekik. Nem nyugszanak az E.ON nevével visszaélő csalók - E-mailekkel próbálják elérni, hogy pénzt utaljanak nekik. Szívesen hallgatna podcastot a hétvégén? Itt egy teches adás, érdemes belehallgatnia - Nemrég megjelent a kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozó, Őrültech című podcast hatodik adása, ami ezúttal többek között a dán faluban felépülő 320 méteres felhőkarcolóval foglalkozik.