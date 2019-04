Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01577456-aa61-40e8-aecd-3eabf2b31d79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakosság segítségét kérik a pestszentlőrinci rendőrök.","shortLead":"A lakosság segítségét kérik a pestszentlőrinci rendőrök.","id":"20190429_15_eves_eltunes_lany_abd_alkafe_leila_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01577456-aa61-40e8-aecd-3eabf2b31d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38abbc51-836d-434b-b9a7-888c45c14ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_15_eves_eltunes_lany_abd_alkafe_leila_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 19:42","title":"Eltűnt a 15 éves Abd-Alkafe Leila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A jegyvizsgálókat ért bántalmazások után készülékükön egy gombnyomással kérhetnek majd segítséget.","shortLead":"A jegyvizsgálókat ért bántalmazások után készülékükön egy gombnyomással kérhetnek majd segítséget.","id":"20190429_Panikgombot_kapott_jegyellenorzo_keszulekere_minden_kalauz_a_MAVtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c93953-52a6-44e3-93b5-94eff9b349cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Panikgombot_kapott_jegyellenorzo_keszulekere_minden_kalauz_a_MAVtol","timestamp":"2019. április. 29. 15:32","title":"\"Pánikgombot\" kaptak jegyellenőrző készülékükre a kalauzok a MÁV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b68ba7-fc95-4367-bb32-e485daa5b7bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövöldözéskor mintegy száz ember lehetett az épületben.","shortLead":"A lövöldözéskor mintegy száz ember lehetett az épületben.","id":"20190428_zsinagoga_lovoldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b68ba7-fc95-4367-bb32-e485daa5b7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2293caf5-6b55-4d01-b3c3-0335e164a95d","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_zsinagoga_lovoldozes","timestamp":"2019. április. 28. 08:05","title":"Hitler a példaképe: 19 éves férfi lövöldözött egy amerikai zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","shortLead":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","id":"20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34939ff-dd08-4853-b96e-39abf945d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 13:33","title":"A Honor új csúcsmobiljában is benne lehet a Huawei P30 Pro legütősebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","shortLead":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","id":"20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d319ff5-730b-4a0c-90c2-50cd01830b69","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 15:15","title":"Adatigényléssel fordul a Fidesz az Európai Bizottsághoz a migránskártyák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","shortLead":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","id":"20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301e795b-e9aa-42eb-addf-4c212cccfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","timestamp":"2019. április. 28. 14:53","title":"Tolkien fia apja barátjától elszenvedett szexuális abúzusairól beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","shortLead":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","id":"20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a1591-8568-4594-8965-924fb7fac095","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","timestamp":"2019. április. 28. 20:47","title":"Megölték a Srí Lanka-i robbantások kitervelőjének hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár Kisvárdára az ukrajnai magyar beteg”. Most válaszolt a kórházigazgató.","shortLead":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár...","id":"20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3520b24-e461-49f7-a702-2ed3f4741854","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","timestamp":"2019. április. 29. 09:15","title":"Titkolja a kisvárdai kórház, mennyi ukrán-magyar kettős állampolgárt láttak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]