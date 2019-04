Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","shortLead":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","id":"20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde4bb23-e300-48ec-9a7c-4a5850838c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Hosszú titkolózás után állt össze a nyár egyik legnagyobb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a23f783-6518-4c62-a397-fd33d68de648","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Ha_mindig_tudni_akarta_hogyan_keszult_Rogan_Cecilia_oriasplakatja_itt_megnezheti","timestamp":"2019. április. 30. 17:59","title":"Ha mindig tudni akarta, hogyan készült Rogán Cecília óriásplakátja, itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat lemondott az elővásárlási jogáról, Tiborcz állítólag magánszemélyként venné meg a házat. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott az elővásárlási jogáról, Tiborcz állítólag magánszemélyként venné meg a házat. ","id":"20190429_370_millios_muemlekhazat_venne_Tiborcz_a_budai_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95e810d-872b-42c5-89d5-3f19fe614d7d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190429_370_millios_muemlekhazat_venne_Tiborcz_a_budai_Varban","timestamp":"2019. április. 29. 07:07","title":"370 milliós műemlékházat venne Tiborcz a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nagy Futam miatt számos vonalon változik a főváros közlekedése, a repülőteret is nehezebben lehet megközelíteni. ","shortLead":"A Nagy Futam miatt számos vonalon változik a főváros közlekedése, a repülőteret is nehezebben lehet megközelíteni. ","id":"20190430_Erre_keszuljon_fel_ha_majus_elsejen_kozlekedni_akar_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c8ce3-874a-4495-9526-04fc2ec1c688","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Erre_keszuljon_fel_ha_majus_elsejen_kozlekedni_akar_Budapesten","timestamp":"2019. április. 30. 16:39","title":"Erre készüljön fel, ha május elsején közlekedni akar Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogramot” (NKP) a Magyar Nemzeti Bank. A részletszabályok ma jelentek meg az MNB terméktájékoztatójában.","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogramot” (NKP) a Magyar Nemzeti Bank. A részletszabályok ma jelentek meg...","id":"20190430_Ket_honap_mulva_indul_itt_vannak_a_vallalatokat_segito_MNBprogram_reszletszabalyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af2c663-6096-46aa-a145-d10320ad470e","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Ket_honap_mulva_indul_itt_vannak_a_vallalatokat_segito_MNBprogram_reszletszabalyai","timestamp":"2019. április. 30. 16:16","title":"Két hónap múlva indul, itt vannak a vállalatokat segítő MNB-program részletszabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Napokkal ezelőtt a közgyűlésről kivonult a Fidesz, miután a polgármester azt ígérte, hogy megfontolják a szerződések kiadását, most feljelentést tettek.","shortLead":"Napokkal ezelőtt a közgyűlésről kivonult a Fidesz, miután a polgármester azt ígérte, hogy megfontolják a szerződések...","id":"20190430_Feljelentest_tesz_a_hodmezovasarhelyi_Fidesz_az_informatikai_szerzodesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f912ee04-fe13-49b0-8a00-9da7a10c9039","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feljelentest_tesz_a_hodmezovasarhelyi_Fidesz_az_informatikai_szerzodesek_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 14:03","title":"Feljelentést tesz a hódmezővásárhelyi Fidesz az informatikai szerződések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","shortLead":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","id":"20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13f3a05-94b8-4a23-bf7b-a6d55afff889","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","timestamp":"2019. április. 30. 16:01","title":"Nincs elég szakorvos, bezár a szolnoki kórház fertőző osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke kezdeményezte az ellene folyó eljárás megszüntetését. ","shortLead":"A Momentum elnöke kezdeményezte az ellene folyó eljárás megszüntetését. ","id":"20190429_Vallomast_tett_FeketeGyor_az_ugyeszsegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffbac322-c040-41a5-9735-9af643110d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13bcebe-9b13-4d49-b57c-ed95e3967ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Vallomast_tett_FeketeGyor_az_ugyeszsegen","timestamp":"2019. április. 29. 12:28","title":"Vallomást tett Fekete-Győr az ügyészségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]