Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó pózban majszol el egy banánt.","shortLead":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó...","id":"20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb9402-47bb-4a37-bcf3-b5fd1deb9f3e","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. április. 30. 08:13","title":"Banánevő tüntetők tiltakoztak a varsói Nemzeti Múzeumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati fenntartású óvoda dolgozóit \"megkérő\" alpolgármester a független politikus szerint kétszeresen is törvényt sértett.","shortLead":"Az önkormányzati fenntartású óvoda dolgozóit \"megkérő\" alpolgármester a független politikus szerint kétszeresen is...","id":"20190429_A_Valasztasi_Bizottsaghoz_fordul_Szel_Bernadett_a_jozsefvarosi_Kubatovlistazas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63955651-e51f-4c13-8b8a-7cc5922bec65","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_Valasztasi_Bizottsaghoz_fordul_Szel_Bernadett_a_jozsefvarosi_Kubatovlistazas_miatt","timestamp":"2019. április. 29. 17:00","title":"A Választási Bizottsághoz fordul Szél Bernadett a józsefvárosi Kubatov-listázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiszen az orosz elnök szerint az ukrán és az orosz valójában egy nép.","shortLead":"Hiszen az orosz elnök szerint az ukrán és az orosz valójában egy nép.","id":"20190429_Putyin_szerint_mindenkinek_jo_ha_az_oroszok_ukran_az_ukranok_pedig_orosz_utlevelet_kapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8c9f2d-3680-434c-8d28-d4bb1e931317","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Putyin_szerint_mindenkinek_jo_ha_az_oroszok_ukran_az_ukranok_pedig_orosz_utlevelet_kapnak","timestamp":"2019. április. 29. 17:52","title":"Putyin szerint mindenkinek jó, ha az oroszok ukrán, az ukránok pedig orosz útlevelet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","shortLead":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","id":"20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4320e9-db7f-4818-b031-eda630d14a0d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","timestamp":"2019. április. 29. 12:49","title":"Videó: Itt az új Star Wars-film magyar előzetese, és hivatalos címe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e5496e-5085-4322-aa21-350de3816c41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kritikákat összesítő Rotten Tomatoes szerint a Hosszú éjszaka a Trónok harca történetének harmadik legnépszerűtlenebb epizódja lett.



","shortLead":"A kritikákat összesítő Rotten Tomatoes szerint a Hosszú éjszaka a Trónok harca történetének harmadik legnépszerűtlenebb...","id":"20190430_Nem_nagyon_jott_be_a_kritikusoknak_a_Tronok_harca_legutobbi_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e5496e-5085-4322-aa21-350de3816c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6d0043-f0ce-45bc-971b-2139f2f23f02","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Nem_nagyon_jott_be_a_kritikusoknak_a_Tronok_harca_legutobbi_resze","timestamp":"2019. április. 30. 14:46","title":"Nem nagyon jött be a kritikusoknak a Trónok harca legutóbbi része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","id":"20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265b94b6-9555-4488-b49f-6338ae125810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","timestamp":"2019. április. 29. 11:00","title":"Irodát nyit Kazahsztán fővárosában az Eximbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk szerint senki sem fog csalódni az érkezőben lévő elektromos sportkocsiban.","shortLead":"Elon Musk szerint senki sem fog csalódni az érkezőben lévő elektromos sportkocsiban.","id":"20190429_rekord_nagy_hatotavval_tamad_a_tesla_uj_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de113159-db94-411e-a98a-4ee67ef8a46e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_rekord_nagy_hatotavval_tamad_a_tesla_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. április. 29. 08:21","title":"Rekordnagy hatótávval támad a Tesla új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc szerdai első mérkőzését. ","shortLead":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc...","id":"20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625f1189-21f4-4019-b88f-b69e0883f855","keywords":null,"link":"/sport/20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","timestamp":"2019. április. 29. 14:55","title":"Megütötte ellenfelét, felfüggesztették az olimpiai bajnok pólóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]