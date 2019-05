Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","shortLead":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","id":"20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5711410-93d2-40aa-9af2-f2e783255dc8","keywords":null,"link":"/elet/20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","timestamp":"2019. május. 01. 18:42","title":"Harminc cápa pusztult el egy francia akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","shortLead":"Május 1-je alkalmából jelentette be Botka László polgármester.\r

","id":"20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c20fc70-8d0a-494a-85f9-b209b2f7c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691bc48-fa75-4543-b954-92afa661663c","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_szeged_botka_laszlo_10_ezer_forint_tamogatas_iskolasok_nyugdijasok","timestamp":"2019. május. 01. 18:11","title":"Szegeden 10 ezer forintot kapnak a gyerekek és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25648954-4090-4717-91e1-e93b39bf0061","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Próbálja ki mindet, és a legtöbb esetben hatnak ezek a tudományosan megvizsgált, jó tanácsok.","shortLead":"Próbálja ki mindet, és a legtöbb esetben hatnak ezek a tudományosan megvizsgált, jó tanácsok.","id":"20190502_101_tipp_ha_nem_jon_alom_a_szemere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25648954-4090-4717-91e1-e93b39bf0061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b49968e-6ff7-4ede-802f-d650c40dea4e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190502_101_tipp_ha_nem_jon_alom_a_szemere","timestamp":"2019. május. 02. 12:15","title":"10+1 tipp, ha nem jön álom a szemére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres Formula–1-es világbajnok Fernando Alonso úgy kihívásokra vágyik, ezért az idei Le Mans-i 24 órás verseny után otthagyja a megbízhatósági (endurance) világbajnokságot.\r

","shortLead":"A kétszeres Formula–1-es világbajnok Fernando Alonso úgy kihívásokra vágyik, ezért az idei Le Mans-i 24 órás verseny...","id":"20190501_fernando_alonso_f1_le_mans_indianapolis500","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68ad24-df6e-4216-ab0f-a7ef60c90160","keywords":null,"link":"/sport/20190501_fernando_alonso_f1_le_mans_indianapolis500","timestamp":"2019. május. 01. 15:30","title":"Alonso megunta a megbízhatósági versenyeket is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Sándor szerint a 444 évek óta hazug és lejárató cikkeket közöl róla és az egyházáról. ","shortLead":"Németh Sándor szerint a 444 évek óta hazug és lejárató cikkeket közöl róla és az egyházáról. ","id":"20190501_nemeth_sandor_hit_gyulekezete_444_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09043548-6711-4d89-9d23-170277c22259","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_nemeth_sandor_hit_gyulekezete_444_lapszemle","timestamp":"2019. május. 01. 16:06","title":"Beperli a 444-et a Hit Gyülekezete vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5beab1-38d1-49ca-9895-2643ffe9208c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az eset 2017. decemberében történt az M5-ös csengelei pihenőjénél. A török férfi ismerte egyik áldozatát.","shortLead":"Az eset 2017. decemberében történt az M5-ös csengelei pihenőjénél. A török férfi ismerte egyik áldozatát.","id":"20190502_Eletfogytiglanra_iteltek_azt_a_ferfit_aki_egy_autot_megallitiott_es_utasait_lelotte_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5beab1-38d1-49ca-9895-2643ffe9208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3a1b88-b637-4fc6-9611-e324642a0072","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Eletfogytiglanra_iteltek_azt_a_ferfit_aki_egy_autot_megallitiott_es_utasait_lelotte_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 02. 14:03","title":"Életfogytiglanra ítélték azt a férfit, aki egy autót megállított az M5-ösön, majd lelőtte utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar focista csapata, a Red Bull Salzburg 2-0-ra verte a Rapid Wient a kupadöntőben. \r

","shortLead":"A magyar focista csapata, a Red Bull Salzburg 2-0-ra verte a Rapid Wient a kupadöntőben. \r

","id":"20190501_rb_salzburg_rapid_wien_osztrak_kupa_szoboszlai_dominik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ba6aa7-92a9-4af7-82a8-10dcdfe23613","keywords":null,"link":"/sport/20190501_rb_salzburg_rapid_wien_osztrak_kupa_szoboszlai_dominik","timestamp":"2019. május. 01. 19:22","title":"Szoboszlai Dominik Osztrák Kupa-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tud mit kezdeni az iPhone-ok iránti felhasználói vágy lankadásával az Apple. De talán már nem is hiszik úgy, hogy arra kellene koncentrálniuk.","shortLead":"Továbbra sem tud mit kezdeni az iPhone-ok iránti felhasználói vágy lankadásával az Apple. De talán már nem is hiszik...","id":"20190501_apple_2019_q1_penzugyi_jelentes_iphone_eladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47772f0-7658-4313-a17b-ab47dad13bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_apple_2019_q1_penzugyi_jelentes_iphone_eladasok","timestamp":"2019. május. 01. 17:13","title":"Egyre kevesebben kíváncsiak az új iPhone-okra, de van új remény az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]