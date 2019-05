Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet Explorer 6-ot. Az üzenetet néhány \"lázadó\" fejlesztő írta, és sokkal jobb eredményt értek el, mint amire számítottak.","shortLead":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet...","id":"20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f53dcb-2aa9-4f64-8b25-eae6f1fdd67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","timestamp":"2019. május. 07. 09:03","title":"Kiderült a titok: így véreztette ki a YouTube az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A Momentum a helyszín megválasztása miatt tesz feljelentést, mert a törvény szerint közhivatalokban nem lehet választási fórumokat tartani. ","shortLead":"A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A Momentum...","id":"20190508_Feljelentest_tesz_a_Momentum_torvenyserto_politikai_nagygyulest_tartottak_a_szegedi_kormanyhivatalban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c58371a-7d08-498a-9341-db92f3facf40","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Feljelentest_tesz_a_Momentum_torvenyserto_politikai_nagygyulest_tartottak_a_szegedi_kormanyhivatalban","timestamp":"2019. május. 08. 09:55","title":"Feljelentést tesz a Momentum: törvénysértő politikai nagygyűlést tartottak a szegedi kormányhivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","shortLead":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","id":"20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb83f-57d0-454d-a012-13fc0bdabc7a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","timestamp":"2019. május. 07. 12:15","title":"Ön is áldozat a párkapcsolatában? Ez lehet a nyitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába, miközben ész nélkül sanyargatjuk magunkat az edzőteremben. Mindezzel azonban csak a céljaink ellenkezőjét érjük el. Mutatjuk, hogy ezzel szemben mi a hatékony fogyás és alakformálás egészséges receptje.","shortLead":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába...","id":"20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458be61d-8192-44f5-8215-821835ba29a6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","timestamp":"2019. május. 08. 11:30","title":"Egészséges és hatékony fogyás: lehetséges!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész gazdaságot felpörgeti.","shortLead":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész...","id":"20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cb4e80-0ac3-4499-80ea-9a8a3de7d5f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","timestamp":"2019. május. 08. 09:46","title":"Eddig is erős volt a magyar ipar, de most még jobban rákapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24d973a-521b-44c0-8017-92939d0c5b71","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A vizesvödör-kihívás és a csúnya beszéd összefüggései.","shortLead":"A vizesvödör-kihívás és a csúnya beszéd összefüggései.","id":"20190508_Jobban_fog_fajni_ha_tulzasba_viszi_a_karomkodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24d973a-521b-44c0-8017-92939d0c5b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447714db-13c4-4dc6-a9ca-ed26fda71fed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190508_Jobban_fog_fajni_ha_tulzasba_viszi_a_karomkodast","timestamp":"2019. május. 08. 07:40","title":"Jobban fog fájni, ha túlzásba viszi a káromkodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab160b-d64c-4ec0-9e3d-881a37cbd9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ harmadik leggazdagabb embere, Warren Buffett egykor újságkihordással kereste a kenyerét. Erről, pontosabban róla csinált most egy új játékot az Apple. ","shortLead":"A világ harmadik leggazdagabb embere, Warren Buffett egykor újságkihordással kereste a kenyerét. Erről, pontosabban...","id":"20190508_warren_buffett_paper_wizard_apple_mobiljatek_ios_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ab160b-d64c-4ec0-9e3d-881a37cbd9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b12130-0a1c-4b7d-87bd-96a3dfc86c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_warren_buffett_paper_wizard_apple_mobiljatek_ios_iphone","timestamp":"2019. május. 08. 12:03","title":"11 év után új iPhone-játékot adott ki az Apple, nem is akárkiről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]