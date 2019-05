Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82357b1-6452-45fe-81ed-d4d9f3d8eed0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten debütál a modellfrissítésen átesett Skoda Superb.","shortLead":"A héten debütál a modellfrissítésen átesett Skoda Superb.","id":"20190520_skoda_superb_scout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82357b1-6452-45fe-81ed-d4d9f3d8eed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0cba6b-87ac-4d1f-8745-7b6b95770abd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_skoda_superb_scout","timestamp":"2019. május. 20. 10:23","title":"Először lesz terepkombi a Skoda Superbből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","shortLead":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","id":"20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe2dc5-71bb-491a-ada9-c56407dcc923","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","timestamp":"2019. május. 20. 08:44","title":"Fegyenclázadásban meghalt huszonkilenc rab és három fegyőr Tádzsikisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött a GDP-növekedésünk; Mészáros Lőrincnek két rossz napja is volt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Bajban vannak a német autógyárak és ezt Magyarország is megérezheti; közel két évtizedes rekordot döntött...","id":"20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ebe1a-b67c-4d64-9b04-3ba8bc606c18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190519_Es_akkor_Meszaros_BMW_Daimler_ado_babavaro_nbb_youtube","timestamp":"2019. május. 19. 07:00","title":"És akkor Mészáros nem tudott őszintén örülni a remek magyar GDP-adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a kínai gyártó azonnali hatállyal elveszti a jogot nem csak az Android minden ezután következő verziójának kiadásához, de nem lesz elérhető a Huawei telefonokról például a Play áruház, a Gmail és a Google Térkép sem.","shortLead":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt...","id":"20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99123a9e-a6c9-439e-a4ff-cad87dba6e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","timestamp":"2019. május. 19. 21:45","title":"Reuters: A Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rövidített játéknak indult, de már hónapok óta tart a vita a Magyar Tenisz Szövetség vezetése és a testület ellenzéke között. A mostani összecsapást a szövetség vezetőjének belső levele váltotta ki.","shortLead":"Rövidített játéknak indult, de már hónapok óta tart a vita a Magyar Tenisz Szövetség vezetése és a testület ellenzéke...","id":"20190520_Belso_ellenzeke_szerint_hulyenek_nez_mindenkit_a_Magyar_Tenisz_Szovetseg_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a106542d-bd06-4f66-a93a-4718fcf64b5f","keywords":null,"link":"/sport/20190520_Belso_ellenzeke_szerint_hulyenek_nez_mindenkit_a_Magyar_Tenisz_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2019. május. 20. 17:00","title":"Belső ellenzéke szerint „hülyének néz mindenkit” a Magyar Tenisz Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utolsó havi fizetéssel, végkielégítéssel is adós a januárban bezárt szarvasi üzem tulajdonosa, csaknem kétszázan várják a járandóságukat, csoportosan tervezik a jogorvoslati eljárást elindítani.","shortLead":"Az utolsó havi fizetéssel, végkielégítéssel is adós a januárban bezárt szarvasi üzem tulajdonosa, csaknem kétszázan...","id":"20190520_Elfogyott_a_turelmuk_a_szarvasi_kavefozogyar_volt_munkasainak_fel_eve_hiaba_varnak_a_penzukre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847c5ce8-af39-47c6-a1a9-bd95719c3a75","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Elfogyott_a_turelmuk_a_szarvasi_kavefozogyar_volt_munkasainak_fel_eve_hiaba_varnak_a_penzukre","timestamp":"2019. május. 20. 17:23","title":"Elfogyott a szarvasi kávéfőzőgyár volt munkásainak türelme, fél éve hiába várnak a pénzükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Légügyi egyezményt kötött az Európai Unió és Kína. A megállapodás értelmében a jövőben könnyebb lesz járatokat indítani az unió tagországai és Kína között.","shortLead":"Légügyi egyezményt kötött az Európai Unió és Kína. A megállapodás értelmében a jövőben könnyebb lesz járatokat indítani...","id":"20190520_Mikozben_Trump_vamhaboruzik_veluk_az_EU_legugyi_megallapodast_kotott_a_kinaiakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cad5f1e-1a17-4949-af2b-905e981e5893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Mikozben_Trump_vamhaboruzik_veluk_az_EU_legugyi_megallapodast_kotott_a_kinaiakkal","timestamp":"2019. május. 20. 18:21","title":"Miközben Trump vámháborúzik velük, az EU légügyi megállapodást kötött a kínaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fc5d18-6a85-4db7-802c-d683e0eaa551","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi túlfűtött piaci helyzetben könnyen belefuthat az ember abba, hogy túlárazott ingatlant vásárol meg. A döntés azzal járhat, hogy eleshet a csok és a csok-hitel lehetőségétől. ","shortLead":"A jelenlegi túlfűtött piaci helyzetben könnyen belefuthat az ember abba, hogy túlárazott ingatlant vásárol meg...","id":"20190520_Van_egy_alig_lathato_buktato_a_csokszabalyokban_amin_borulhat_a_tamogatas_es_a_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2fc5d18-6a85-4db7-802c-d683e0eaa551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbcdee8-e9ec-4536-b13d-b7a55647fad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Van_egy_alig_lathato_buktato_a_csokszabalyokban_amin_borulhat_a_tamogatas_es_a_hitel","timestamp":"2019. május. 20. 06:36","title":"Van egy alig látható buktató a csok-szabályokban, amin borulhat a támogatás és a hitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]