[{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok újra megnyitották a határátkelőket. A venezuelaiak az egyre súlyosabb gazdasági válság és áruhiány miatt menekülnek hazájukból.","shortLead":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok...","id":"20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e1fed6-c13d-420c-862b-f99dbc28224a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","timestamp":"2019. június. 09. 08:11","title":"Ismét tömegesen menekülnek Venezuelából a gazdasági csőd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt a tulajdonosoknak a céges beszámolók alapján. Budapest mellett Sopronban is rekordnak örülhetnek – írja a Napi.hu.","shortLead":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt...","id":"20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf51ec-806d-4c55-a15c-cda49599339a","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","timestamp":"2019. június. 09. 10:38","title":"Megint bebizonyosodott, hosszútávon mindig a kaszinó nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előzetesen bejelentettnél tovább nem engedi forgalomba a problémás Boeingeket a második legnagyobb amerikai légitársaság.","shortLead":"Az előzetesen bejelentettnél tovább nem engedi forgalomba a problémás Boeingeket a második legnagyobb amerikai...","id":"20190609_boeing_737_max_american_airlines","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85724e4-e57d-47b9-93b1-56451c1f157e","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_boeing_737_max_american_airlines","timestamp":"2019. június. 09. 17:22","title":"Nem kér a Boeing 737 Maxból az American Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190610_A_Pride_elott_holtan_talaltak_Philadelphia_elso_vallaltan_meleg_seriffjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db094fa8-8022-4b75-a67c-8e5c45252e1b","keywords":null,"link":"/elet/20190610_A_Pride_elott_holtan_talaltak_Philadelphia_elso_vallaltan_meleg_seriffjet","timestamp":"2019. június. 10. 19:43","title":"A Pride előtt lett öngyilkos Philadelphia első meleg főrendőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított pert a cupertinói óriásvállalat ellen.","shortLead":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított...","id":"20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3dce9-a866-42d1-9fcc-5a2663d1284d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","timestamp":"2019. június. 10. 10:03","title":"Egyre több a vád: két iOS-es fejlesztő beperelte az Apple-t az App Store miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","shortLead":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","id":"20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f858bab-920d-4547-8207-75953445add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","timestamp":"2019. június. 10. 14:45","title":"A kormány és a tory párt is megsemmisülhet a brit külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt vettek őrizetbe az orosz hatóságok. Golunov kollégái szerint a hatóságok csempésztek kábítószert az újságíró hátizsákjába, mert el akarják hallgattatni őt. Több jel szerint a rendőrök megverték Golunovot a kihallgatás közben.","shortLead":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény...","id":"20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e78e4a-0e91-485d-9cf2-35f0e83e71ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2019. június. 09. 08:23","title":"Házi őrizetben az egyik ismert orosz oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Beszélgetőkönyv jelenik meg az Athenaeum Kiadónál, Kálmán Olga kérdezte Márki-Zay Pétert, a kötet címe Szeretemország. A hvg.hu a kiadó engedélyével részleteket közölhet a jövő pénteken megjelenő könyvből. Kiderül például, hogy két dolog meg van tiltva Márki-Zay számára. Hogy igent és nemet mondjon arra, akar-e miniszterelnök lenni. Azt is megtudhatjuk, mit talált a mostani polgármester Demján Sándor lakásán, amikor a tengerentúlon dolgozott.","shortLead":"Beszélgetőkönyv jelenik meg az Athenaeum Kiadónál, Kálmán Olga kérdezte Márki-Zay Pétert, a kötet címe Szeretemország...","id":"20190609_MarkiZay_Kalman_Olganak_A_legelhivatottabb_fideszes_voltam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb850ab-ce21-4153-9fbc-99a6cc437526","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_MarkiZay_Kalman_Olganak_A_legelhivatottabb_fideszes_voltam","timestamp":"2019. június. 09. 11:00","title":"Márki-Zay Kálmán Olgának: A legelhivatottabb fideszes voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]