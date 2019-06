Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Közel négy évtizedet kellett várni az új G-Klasséra, ami dizájn és hangulat tekintetében semmit sem változott, a technikája azonban abszolút 2019-es szintű. Gigant zsanérok, ódivatú kilincsek, ajtócsapkodás, az iparág legdurvább központi zárja és egy remek V8 – ez az új G.","shortLead":"Közel négy évtizedet kellett várni az új G-Klasséra, ami dizájn és hangulat tekintetében semmit sem változott...","id":"20190610_uj_mercedes_g_osztaly_luxusterepjaro_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1d9828-e444-482a-9e2c-426a7bdb643d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60989673-2c24-4e5d-980c-90820b7ae984","keywords":null,"link":"/cegauto/20190610_uj_mercedes_g_osztaly_luxusterepjaro_teszt_menetproba","timestamp":"2019. június. 10. 13:00","title":"A kocka el van vetve: teszten a teljesen új Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak azért sem meglepő, mert néhány héttel ezelőtt egy olyan, magányosan tébláboló fiatalembert is elvittek a rendőrök, aki egy üres lapot tartott fenn maga előtt. ","shortLead":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. A lépés már csak...","id":"20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271e581-2194-43fa-81c4-0028bf83dfd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Kazahsztanban_elvittek_az_elnokvalasztas_bojkottjat_surgeto_tuntetoket","timestamp":"2019. június. 09. 11:58","title":"Kazahsztánban elvitték az elnökválasztás bojkottját sürgető tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg nem erősített információk szerint 8 sérült lehet, köztük gyerekek is.","shortLead":"Meg nem erősített információk szerint 8 sérült lehet, köztük gyerekek is.","id":"20190609_totkomlos_rali_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f218201e-b724-4592-a0f3-1f98e34a6e51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_totkomlos_rali_baleset","timestamp":"2019. június. 09. 21:40","title":"Nézők közé hajtott egy autó a Tótkomlós ralin, sok sérült lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra épülnek.","shortLead":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra...","id":"20190609_olimpia_epitkezes_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cb986-e74e-4c98-ad77-1c3761f93615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_olimpia_epitkezes_budapest","timestamp":"2019. június. 09. 17:33","title":"Olimpia: úgy tűnik, a kormány nem bír leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","shortLead":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","id":"20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8918ffbd-05fd-4788-b8b9-5f960bae4fce","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","timestamp":"2019. június. 10. 12:05","title":"A hét közepén emelhetik ki a Hableány roncsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76c6c84-40da-43df-b1e6-ca1cc802f1dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél nap alatt több mint 10 centit apadt a Duna a fővárosnál.","shortLead":"Fél nap alatt több mint 10 centit apadt a Duna a fővárosnál.","id":"20190610_Apad_a_Duna_konnyebb_lehet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d76c6c84-40da-43df-b1e6-ca1cc802f1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1330cba-5ebe-40d8-bd9d-03e55156da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Apad_a_Duna_konnyebb_lehet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 11:00","title":"Apad a Duna, könnyebb lehet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok újra megnyitották a határátkelőket. A venezuelaiak az egyre súlyosabb gazdasági válság és áruhiány miatt menekülnek hazájukból.","shortLead":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok...","id":"20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e1fed6-c13d-420c-862b-f99dbc28224a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","timestamp":"2019. június. 09. 08:11","title":"Ismét tömegesen menekülnek Venezuelából a gazdasági csőd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","shortLead":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","id":"20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa687b2-3606-45f8-8b7a-dcb3fb5cd554","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","timestamp":"2019. június. 09. 15:06","title":"Nem volt otthon Morata, mert a válogatottban focizott – kirabolták a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]