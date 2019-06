Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja a környezetet.","shortLead":"A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja...","id":"20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f687927c-5c10-4a77-b1c1-bb0d867fd206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d98ad94-415a-4cb6-aa3f-edfedd5b88e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_muanyag_hulladek_valogatasa_delfin","timestamp":"2019. június. 18. 16:03","title":"Még ez a delfin is jobban vigyáz a környezetre, mint a legtöbb ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","shortLead":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","id":"20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f109b3-5e70-44f1-b9b0-91d95b48c1ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","timestamp":"2019. június. 20. 10:02","title":"Eddig soha nem hallott Freddie Mercury-dalt mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket. A Hableány szemléje 26 órán át tartott. A három még hiányzó áldozatot addig keresik, amíg reális esély van a megtalálásukra. A jelenleg is zajló keresési művelet a BRFK történetének eddigi legnagyobbja a Dunán.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket...","id":"20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb2ad7-7198-4552-8233-7997dfba470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2019. június. 18. 14:06","title":"26 órán át tartott a Hableány rendőrségi szemléje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb31403-a862-4b3a-8db7-adb5b3239f30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még nem tudjuk pontosan, mi oldódik ki a mikroműanyagokból, mikor az emberi testbe kerülnek.","shortLead":"Még nem tudjuk pontosan, mi oldódik ki a mikroműanyagokból, mikor az emberi testbe kerülnek.","id":"20190620_Mit_ken_az_arcara_Csak_mert_a_kozmetikumokban_is_vannak_mikromuanyagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31403-a862-4b3a-8db7-adb5b3239f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4157bf-5b12-4a55-836d-2c2129fc0bc4","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Mit_ken_az_arcara_Csak_mert_a_kozmetikumokban_is_vannak_mikromuanyagok","timestamp":"2019. június. 20. 10:18","title":"Mit ken az arcára? Csak mert a kozmetikumokban is vannak mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Miután nem jutottak egyetértésre az uniós tagállamok szakminiszterei.","shortLead":"Miután nem jutottak egyetértésre az uniós tagállamok szakminiszterei.","id":"20190618_Halasztjak_a_dontest_az_alban_es_eszakmacedon_EUcsatlakozasi_targyalasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d2b373-5dae-418f-aa85-58aee0ef0608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Halasztjak_a_dontest_az_alban_es_eszakmacedon_EUcsatlakozasi_targyalasokrol","timestamp":"2019. június. 18. 14:35","title":"Halasztják a döntést az albán és észak-macedón EU-csatlakozási tárgyalásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Bulgáriába utazhat a Ferencváros a BL első selejtezőkörében.","shortLead":"Bulgáriába utazhat a Ferencváros a BL első selejtezőkörében.","id":"20190618_A_Ludogorecet_kapta_a_Ferencvaros_a_BLselejtezoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5859e6-ca25-48bb-bfcd-2768a6a53833","keywords":null,"link":"/sport/20190618_A_Ludogorecet_kapta_a_Ferencvaros_a_BLselejtezoben","timestamp":"2019. június. 18. 14:55","title":"A Ludogorecet kapta a Ferencváros a BL-selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint az 5G-hálózatok kiépítése az eddigiekhez képest más feladatot jelent, a munkában Magyarországon az államnak meg kell jelenni.","shortLead":"Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint az 5G-hálózatok kiépítése az eddigiekhez képest más...","id":"20190618_5g_halozatfejlesztes_magyarorszag_palkovics_laszlo_kornanybiztos_5g_koalicio_5gk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889a2743-a671-4e5b-b1ae-0d3e5bc812d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_5g_halozatfejlesztes_magyarorszag_palkovics_laszlo_kornanybiztos_5g_koalicio_5gk","timestamp":"2019. június. 18. 17:03","title":"Külön kormánybiztosa lehet a magyarországi 5G-s fejlesztéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit – hogy ér is valamit, az már más kérdés, de rosszabb biztos nem lesz tőle.","shortLead":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit –...","id":"20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7479c-754c-4d23-ba14-3f35ddb0cf8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 19:03","title":"Rejtélyes Facebook-tiltások: ezeken a linkeken követelheti vissza a fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]