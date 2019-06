Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe vették.","shortLead":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe...","id":"20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db4f177-4f13-4872-b1ad-cb1c0892456f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","timestamp":"2019. június. 26. 13:38","title":"Edzőteremben árult doppingszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két férfi bemászott a szobába, ahova a pénzt betették, és ellopták. ","shortLead":"A két férfi bemászott a szobába, ahova a pénzt betették, és ellopták. ","id":"20190625_A_lagzi_kozben_loptak_el_a_naszajandekot_Kiskunhalason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a89e2f-2a97-4d8d-9a37-2868f7c414cf","keywords":null,"link":"/elet/20190625_A_lagzi_kozben_loptak_el_a_naszajandekot_Kiskunhalason","timestamp":"2019. június. 25. 10:39","title":"A lagzi közben lopták el a nászajándékot Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","shortLead":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","id":"20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c47803c-a728-47c4-9c6c-7f45d55bb875","keywords":null,"link":"/sport/20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A Real Madrid száműzöttjei bőven erősebb kezdőt alkotnának, mint az európai csapatok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban már leégett a családi háza annak a családnak, amely most a MOM Sport tetején kigyulladt bódé tüzében elvesztette kislányát, számol be az RTL Klub Híradója.\r

Az is kiderült, hogy Káslerék kívülről alig látható szervezete hogyan épül fel, milyen kutatók szálltak be a NER új őstörténet-kutatójába és egy angol–magyar nyelvű szakfolyóirat elindítását is tervezik.","shortLead":"Egy új fesztivál, a hun királynak állított emlékmű és egy hagyományőrzősport-központ létrehozásának terve is felbukkan...","id":"20190625_kasler_magyarsagkutato_intezet_emmi_attila_emlekmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0316ba01-389b-4148-8bc9-3d86bfbccfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_kasler_magyarsagkutato_intezet_emmi_attila_emlekmu","timestamp":"2019. június. 25. 11:40","title":"Monumentális Attila-emlékmű felállítását javasolják Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100 került a cég seattle-i gyárához.","shortLead":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100...","id":"20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bb08db-f150-4f7b-ba1c-a095effbe526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","timestamp":"2019. június. 25. 09:33","title":"Már a parkoló is tele van a hibás Boeing-gépekkel a cég gyáránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","shortLead":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","id":"20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1ff50-c4a2-4645-8083-4da5b54ddbd8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","timestamp":"2019. június. 26. 18:43","title":"Sajtótájékoztató hátterében táncikált Kunhalmi Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43191bbc-de97-4f17-885e-5b8da3448910","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"Egyre nagyobb teret nyer magának az a felfogás, hogy csak a dolgok használatért fizessünk, a tulajdonláshoz kapcsolódó időbefektetéstől és költségektől pedig megszabaduljunk. Mindkettőnek van jobb helye.","shortLead":"Egyre nagyobb teret nyer magának az a felfogás, hogy csak a dolgok használatért fizessünk, a tulajdonláshoz kapcsolódó...","id":"20190625_skoda_privat_berlet_porsche_lizing_autoberles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43191bbc-de97-4f17-885e-5b8da3448910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed95fe7-51d9-4ecc-9ad1-dff029ccbcb7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190625_skoda_privat_berlet_porsche_lizing_autoberles","timestamp":"2019. június. 25. 07:30","title":"Csak használjuk, a többi nem a mi gondunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]