Az Európai Bizottság élére jelölt politikus törvénybe iktatná az EU klímasemlegességét is, amit Orbán Viktor egyszer már megvétózott

Üzent Von der Leyen: Jogállamiságban nincs kompromisszum

A természetvédők azt sürgetik, hogy Granite Island illetékesei zárják le a szigetet éjszakára a látogatók előtt.

Kihalás fenyegeti egy ausztrál sziget pingvinpopulációját az ember miatt

Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.

Holtan találtak egy idős nőt egy orvosi rendelő mosdójában

Ha még élne, biztosan hatalmas bulival ünnepelte volna meg első retrospektív kiállítását a hordhatatlan ruhaszobrairól ismert Király Tamás. A Ludwig Múzeumban bemutatott ruhákat már csak azért is érdemes megnézni, mert lehet, hogy tíz év múlva már semmi nem marad belőlük.

Foszlásnak indult a magyar divatpápa életműve – ki fogja a ruháit megmenteni?

Sötétség délben (is). Hont: Fekete, sima, bársony Takaró

Nem csak az első két osztályban lehet szórni a milliárdokat a stadionokra, NB III.-as, és még gyengébb csapatoknál is sorra épülnek új arénák. Néhol a pénzügyek miatt eközben két osztályt esik vissza a csapat, máshol megszűnik az utánpótlás.

A stadionépítési láz az NB III.-ban is tombol: mutatunk néhány kirívó példát

Jean Asselborn szerint nem szabad engedékenynek lenni a demokrácia ügyében, ezért határozott fellépést vár Ursula von der Leyentől. Feltéve, hogy megválasztják.

Orbán Európája ellen is határozott fellépést követel a luxemburgi külügyminiszter

A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.

Öt autó ütközött az M0-son