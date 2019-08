Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is rögzítik, anélkül, hogy tudnánk róla. A vállalatok nemrég ígéretet tettek rá, hogy változtatnak gyakorlatukon, addig pedig felfüggesztik az adatgyűjtést.","shortLead":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is...","id":"20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c795bf10-7b26-4c1c-9dc6-280efeb6acc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:03","title":"Változtat a Google és az Apple a hallgatózásból kitört botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d362af-d0af-4342-9c27-465067bb4b2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez is egy újabb mérföldkő a transzneműek elfogadásában.","shortLead":"Ez is egy újabb mérföldkő a transzneműek elfogadásában.","id":"20190806_Transznemu_angyala_is_lett_a_Victorias_Secretnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d362af-d0af-4342-9c27-465067bb4b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aab56e-64b8-42d1-a9e2-01d916aa2741","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Transznemu_angyala_is_lett_a_Victorias_Secretnek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:01","title":"Transznemű angyala is lett a Victoria’s Secretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","shortLead":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","id":"20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8854f103-0fa6-493b-a71e-6a33bd074341","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:08","title":"Minitornádó volt a Velencei-tónál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi autójánál.","shortLead":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi...","id":"20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f474c-a477-424b-9cca-7f59b5d7e139","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:21","title":"Csendet kérünk: Michelisz autójának gyártója bemutatja első elektromos versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a48000-4b5d-48a6-9875-931e12ee2afd","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A műanyag ellen már háborút indított az ökotudatos fogyasztó, de vajon képes-e meglátni az ellenséget egy olyan ártatlan dologban is, mint a csillámpor? A klímaválság újabb kérdéssel szembesíti az emberiséget: lehet-e csillámos smink nélkül is fesztiválozni?","shortLead":"A műanyag ellen már háborút indított az ökotudatos fogyasztó, de vajon képes-e meglátni az ellenséget egy olyan...","id":"20190806_Es_on_mennyit_fizet_a_csillogo_mikromuanyagert_csillam_csillampor_mikromuanyag_glitter_sziget_fesztival_mikroszemcse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29a48000-4b5d-48a6-9875-931e12ee2afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937dd304-6ffd-428a-aa2d-4c80d81c2f29","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Es_on_mennyit_fizet_a_csillogo_mikromuanyagert_csillam_csillampor_mikromuanyag_glitter_sziget_fesztival_mikroszemcse","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:40","title":"Ez a csillogás túl sokba kerül nekünk és a bolygónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b66518f-83fe-452a-8cf3-d2ae030022ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190806_Egy_abra_ami_megmutatja_hogy_nott_mamutta_a_Sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b66518f-83fe-452a-8cf3-d2ae030022ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47cc05-7183-45be-8974-ee5c3f3cc919","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Egy_abra_ami_megmutatja_hogy_nott_mamutta_a_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:29","title":"Egy ábra, ami megmutatja, hogy nőtt mamuttá a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eszköz észleli a whiskyk közötti apró eltéréseket, ami segíthet az alkoholhamisítási piac felszámolásában.","shortLead":"Az eszköz észleli a whiskyk közötti apró eltéréseket, ami segíthet az alkoholhamisítási piac felszámolásában.","id":"20190806_A_hamisitott_whiskyt_felismero_mesterseges_nyelvet_fejlesztettek_skot_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93035af7-4ee5-421f-8658-6db2d354222b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_A_hamisitott_whiskyt_felismero_mesterseges_nyelvet_fejlesztettek_skot_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:48","title":"A hamisított whiskyt felismerő \"mesterséges nyelvet\" fejlesztettek skót kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f95032f-6359-4dbe-a31f-ceb628ef4f8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő a reggeli futására indult, majd eltűnt. ","shortLead":"A nő a reggeli futására indult, majd eltűnt. ","id":"20190807_Szakadekban_talaltak_meg_egy_brit_tudosno_holttestet_egy_gorog_szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f95032f-6359-4dbe-a31f-ceb628ef4f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10af2142-fc48-49c4-86a0-f0ce5b89462d","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Szakadekban_talaltak_meg_egy_brit_tudosno_holttestet_egy_gorog_szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:09","title":"Szakadékban találták meg egy brit tudósnő holttestét egy görög szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]