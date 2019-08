Gianluca Savioni, Matteo Salvini olasz belügyminiszter segédje három különböző alkalommal utazott Moszkvába a 2018. októberi találkozó előtt, ahol egy hangfelvétel tanúsága szerint egy olyan üzletről tárgyaltak, amelynek lényege az volt, hogy Salvini pártja 4 százalékot kapna az ENI olasz energiacégnek eladott orosz kőolaj árából, több tízmillió dollár értékben. Ez azonban vélhetően csak álca volt, így próbáltak orosz pénzt juttatni a Ligának. Savoini a felvételen név szerint említi Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is, mint Salvini és a Liga szövetségesét. (A hangfelvétel angol leirata itt olvasható.)

A találkozóról és az arról készült hangfelvételről a Buzzfeed News számolt be, ahogy most Savioni azt megelőző útjairól. A Buzzfeed szerint Savioni nem csak a találkozó előtt látogatta gyakran Moszkvát, az azt követő hetekben is háromszor utazott oda. Az októberi találkozó idején maga Salvini is Moszkvában volt, de a hangfelvétel tanúsága szerint nem vett részt rajta. Szintén Moszkvában volt Salvini miniszteri stábjának egy tagja, Claudio D’Amico, ráadásul odafelé (október 16-án) és visszafelé (október 18-a este) is ugyanarra a gépre szólt a jegye, mint amelyiken Salvini utazott. D’Amico Salvini nemzetközi ügyekért felelős stratégiai tanácsadója.

A Buzzfeed által összegyűjtött adatok szerint Savioni régóta gyakran jár Moszkvába, csak 2018-ban összesen 14 alkalommal utazott oda, 2019 első három hónapjában pedig háromszor. Sok alkalommal csak egy vagy két éjszakára maradt. Nem tudni, ki fizetett az utakért, ahogy azt sem, kikkel találkozott Savioni Moszkvában, és hogy Salvini tudott-e ezekről az utakról.

Savioni útjai nem szerepelnek abban az orosz adatbázisban, ahová minden, az országba belépő külföldi állampolgárt be kell regisztrálni. Ez arra utal, hogy Savioni valamilyen különleges státuszt kapott az orosz hatóságoktól, ezért nem regisztrálták a belépéseit, vagy pedig arra, hogy az adatbázisból később törölték a látogatásait.

Olaszországban július elején hivatalos ügyészi vizsgálat indult, hogy részesült-e illegális finanszírozásban Moszkvától Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter Liga nevű pártja. "Megvizsgáljuk az ügyet, hogy megnézzük: történt-e bűncselekmény" – mondta csütörtökön újságíróknak Francesco Greco milánói főügyész az Adnkronos olasz hírügynökség jelentése szerint. Az Adnkronoson kívül az ANSA olasz hírügynökség is beszámolt arról, hogy Greco hivatala egy lehetséges "nemzetközi korrupciós" bűncselekményt vizsgál, és már kihallgatásokat is tartottak.

Salvini a Facebookon tagadta, hogy pénzt kapott Moszkvától, azt állítva, hogy amit ottani útjai során kapott, azok orosz játékbabák, valamint egyéb gyerekjátékok voltak lánya számára. Az olasz belügyminiszter szerdán fogadkozott, hogy beperli a Buzzfeedet, egyúttal azt mondta, hogy nem volt tudomása Savoini moszkvai ténykedéseiről. "Hogy személyesen érintett vagyok-e? Nem" – közölte újságírókkal.

Az olasz miniszterelnök-helyettes híres oroszbarát, aki többször is csodálattal beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökről, és elítélte az Oroszországgal szembeni nemzetközi szankciókat. A tavaly óta hatalmon lévő, az olasz közvélemény-kutatásokat jelenleg vezető Liga pártnak hivatalos együttműködési megállapodása van az oroszországi politikát uraló Egységes Oroszország nevű párttal.