Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős politikai hátszéllel elnyerő Bernert Zsolt antropológus? – nagyjából ez a kérdés foglalkoztatja hetek óta a vezetőváltás előtt álló intézmény dolgozóit. A múzeum több mint húsz munkatársával beszéltünk az elmúlt hetekben-napokban: az eddigi jelek szerintük finoman szólva sem biztatóak. „Szorongva várjuk a következő periódust" – nem lopta be magát a dolgozók szívébe a Természettudományi Múzeum új főigazgatója

A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan "dolgozott". Azóta a Twitteren is követheti. Kétszer öntötték, 160 éve kongatja az egész órát a Big Ben

A gyerekek számára a játék épp annyira alapvető szükséglet, mint az evés, az ivás vagy az alvás. A boldog játék kiváltotta pozitív elmeállapot elősegíti az agy minőségi fejlődését. Ezért nélkülözhetetlen a szabad játék

Begyűjtötte az önkormányzat az e-rollereket az V. kerületben, mire válaszul a cég beszüntette az ottani szolgáltatását.

Kivonult a Lime a Belvárosból

A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, "de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó".

Jászai: Megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni

Így erősítenék befolyásukat a globális gazdaságban.

Kína is digitális pénzt akar Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi László mellé.

Ursula von der Leyen elmondta, hogyan tartatná be a jogállamiságot Magyarországon

Három nap alatt félméternyi eső esett Bangladesben, a nagyon rossz körülmények között élő rohingya menekültek gondjait még jobban szaporítva.

Halottak, földcsuszamlás – a monszun letarolta a bangladesi rohingya menekülttáborokat