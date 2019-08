Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír - észak-ír határellenőrzés visszaállítása miatt, de a Csalagúton közlekedő vonatok, a repülők, és az áruszállítás is megbénulhat.","shortLead":"Egy kiszivárgott jelentés szerint a konzervatív, Brexit-párti kormányzat maga is káosztól tart, elsősorban az ír...","id":"20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dadafb0-0a1a-4519-ae6d-dace46c73388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Megbenult_kozlekedesre_es_tuntetesekre_szamit_a_kormany_nodeal_Brexit_eseten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:15","title":"Megbénult közlekedésre és tüntetésekre számít a kormány no-deal Brexit esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","shortLead":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","id":"20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a2757-1788-4526-b363-83bcc4df31cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:47","title":"Megkerülte a Napot a Tesla autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgáron, a főtéren szórakozott egy férfi hétfő este, amikor egy haragosa odalépett hozzá és egy késsel többször megszúrta. A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót.","shortLead":"Polgáron, a főtéren szórakozott egy férfi hétfő este, amikor egy haragosa odalépett hozzá és egy késsel többször...","id":"20190820_Gyilkossag_Polgar_foteren__szurt_a_haragos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6020ab-f35e-4eb9-a969-b709daf02dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Gyilkossag_Polgar_foteren__szurt_a_haragos","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:37","title":"Gyilkosság Polgár főterén – szúrt a haragos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki az a helyi politikusokhoz rokoni szállal is kötődő vállalkozó, aki 2010 óta tarol a tendereken, és azt is, hogy változott meg Gyula 2010 után.","shortLead":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki...","id":"20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e733f95-3a32-4460-98e2-15d895d0ca6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:40","title":"\"Egy cég nyerte a tenderek 90%-át\" - még jobban kitálal a gyulai exfideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f45495-04d7-4c56-b6ff-578387fff21d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mert van/nincs érvényes magyarországi lakcímük. Az MTI által közölt választási kisokosból az is kiderül, a lakcímmel nem rendelkező hajléktalanok bár nem szavazhatnak, őket meg lehet választani akár főpolgármesterré is, ha jelöltként indulnak.\r

